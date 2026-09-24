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На Сахалин и Курилы поступило более 43 тысяч тонн топлива и грузов
На Сахалин и Курилы поступило более 43 тысяч тонн топлива и грузов - 24.09.2026, ПРАЙМ
На Сахалин и Курилы поступило более 43 тысяч тонн топлива и грузов
Более 43 тысяч тонн топлива и других важных грузов поступило на Сахалин и Курилы в рамках северного завоза, годовой план выполнен на 70%, до конца навигации... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:17+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – ПРАЙМ. Более 43 тысяч тонн топлива и других важных грузов поступило на Сахалин и Курилы в рамках северного завоза, годовой план выполнен на 70%, до конца навигации осталось доставить еще 16 тысяч тонн, которые уже направляются на острова, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "На 31 августа в рамках северного завоза в регион доставлено более 43 тысяч тонн различных грузов, план выполняется с опережением. До завершения морской навигации на острова в целом поступит 59,4 тысячи тонн топлива и других необходимых товаров. Работу в этом направлении лично координирует губернатор Валерий Лимаренко", - рассказал представитель пресс-службы правительства области. По информации властей региона, в список ключевых территорий, охваченных северным завозом, в Сахалинской области входят Курильский, Южно-Курильский, Северо-Курильский, Охинский, Александровск-Сахалинский и Ногликский районы. Большая часть грузов поступает морем, в основном из Владивостока в порт Корсаков и на южные Курилы. Задействована также паромная переправа Ванино – Холмск. Поступившие на Сахалин грузы перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом из южных портов в северные районы. Как уточнили в пресс-службе правительства, около 80% поставок составляют топливо и горюче-смазочные материалы. Они входят в перечень грузов первой категории, как и социально значимые продовольственные непродовольственные товары. В рамках северного завоза для них предусмотрена приоритетная отгрузка, обработка и перевозка. Это означает, что при наличии нескольких заявок на отправку в порту или на железной дороге преимущество предоставляется вагонам и контейнерам, предназначенным для территорий северного завоза.
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бизнес, сахалин, владивосток, порт ванино
Бизнес, Сахалин, Владивосток, порт Ванино
На Сахалин и Курилы поступило более 43 тысяч тонн топлива и грузов
На Сахалин и Курилы поступило более 43 тысяч тонн топлива и других важных грузов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – ПРАЙМ. Более 43 тысяч тонн топлива и других важных грузов поступило на Сахалин и Курилы в рамках северного завоза, годовой план выполнен на 70%, до конца навигации осталось доставить еще 16 тысяч тонн, которые уже направляются на острова, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"На 31 августа в рамках северного завоза в регион доставлено более 43 тысяч тонн различных грузов, план выполняется с опережением. До завершения морской навигации на острова в целом поступит 59,4 тысячи тонн топлива и других необходимых товаров. Работу в этом направлении лично координирует губернатор Валерий Лимаренко", - рассказал представитель пресс-службы правительства области.
По информации властей региона, в список ключевых территорий, охваченных северным завозом, в Сахалинской области входят Курильский, Южно-Курильский, Северо-Курильский, Охинский, Александровск-Сахалинский и Ногликский районы. Большая часть грузов поступает морем, в основном из Владивостока
в порт Корсаков и на южные Курилы. Задействована также паромная переправа Ванино
– Холмск. Поступившие на Сахалин
грузы перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом из южных портов в северные районы.
Как уточнили в пресс-службе правительства, около 80% поставок составляют топливо и горюче-смазочные материалы. Они входят в перечень грузов первой категории, как и социально значимые продовольственные непродовольственные товары. В рамках северного завоза для них предусмотрена приоритетная отгрузка, обработка и перевозка. Это означает, что при наличии нескольких заявок на отправку в порту или на железной дороге преимущество предоставляется вагонам и контейнерам, предназначенным для территорий северного завоза.