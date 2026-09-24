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Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат в Нижнем Новгороде
Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат в Нижнем Новгороде - 24.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат в Нижнем Новгороде
Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат, пока услуга доступна только в Нижнем Новгороде, следует из материалов кредитной организации. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:06+0300
2026-09-24T10:06+0300
2026-09-24T10:06+0300
финансы
банки
россия
нижний новгород
сбербанк
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат, пока услуга доступна только в Нижнем Новгороде, следует из материалов кредитной организации.
"Заберите СберКарту Мир в банкомате. Без визита в офис - банкомат бесплатно распечатает карту за минуту. Доступно только в Нижнем Новгороде", - сказано там.
Чтобы выпустить карту, нужно нажать "получить карту" на экране банкомата и авторизоваться - карта распечатается за 30 секунд.
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финансы, банки, россия, нижний новгород, сбербанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сбербанк
Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат в Нижнем Новгороде
Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк запустил выдачу карт через банкомат, пока услуга доступна только в Нижнем Новгороде, следует из материалов кредитной организации.
"Заберите СберКарту Мир в банкомате. Без визита в офис - банкомат бесплатно распечатает карту за минуту. Доступно только в Нижнем Новгороде", - сказано там.
Чтобы выпустить карту, нужно нажать "получить карту" на экране банкомата и авторизоваться - карта распечатается за 30 секунд.