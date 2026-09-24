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Сербия выпустит на рынок пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов

Сербия выпустит на рынок пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Сербия выпустит на рынок пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов

Правительство Сербии решило предоставить компаниям 5 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов для снабжения рынка, сообщила министр горного дела и... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:27+0300

2026-09-24T13:27+0300

2026-09-24T13:52+0300

газ

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александр вучич

дональд туск

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БЕЛГРАД, 24 сен – ПРАЙМ. Правительство Сербии решило предоставить компаниям 5 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов для снабжения рынка, сообщила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ. "Мы решили часть запасов "евродизеля", около 5 тысяч тонн из госрезервов, выпустить на рынок", - цитирует министра пресс-служба минэнерго. Министр напомнила также, как ранее на этой неделе сказала, что ожидает очень высокое потребление в октябре, около 205 тысяч тонн, и что компании перестали импортировать топливо из-за высокого спроса на рынке, последствий глобальных конфликтов, а из-за низкого уровня воды в Дунае затраты на транспортировку высоки. Джедович-Ханданович также говорила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка. Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысяч тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов. Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит NIS и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил разрешение на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL до 30 сентября.

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газ, сербия, чехия, польша, александр вучич, дональд туск, nis, mol