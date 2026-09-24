https://1prime.ru/20260924/serbija-873637976.html
Сербия выпустит на рынок пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов
Сербия выпустит на рынок пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Сербия выпустит на рынок пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов
Правительство Сербии решило предоставить компаниям 5 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов для снабжения рынка, сообщила министр горного дела и... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:27+0300
2026-09-24T13:27+0300
2026-09-24T13:52+0300
газ
сербия
чехия
польша
александр вучич
дональд туск
nis
mol
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873637976.jpg?1790247161
БЕЛГРАД, 24 сен – ПРАЙМ. Правительство Сербии решило предоставить компаниям 5 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов для снабжения рынка, сообщила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ. "Мы решили часть запасов "евродизеля", около 5 тысяч тонн из госрезервов, выпустить на рынок", - цитирует министра пресс-служба минэнерго. Министр напомнила также, как ранее на этой неделе сказала, что ожидает очень высокое потребление в октябре, около 205 тысяч тонн, и что компании перестали импортировать топливо из-за высокого спроса на рынке, последствий глобальных конфликтов, а из-за низкого уровня воды в Дунае затраты на транспортировку высоки. Джедович-Ханданович также говорила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка. Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысяч тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов. Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит NIS и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил разрешение на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL до 30 сентября.
сербия
чехия
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сербия, чехия, польша, александр вучич, дональд туск, nis, mol
Газ, СЕРБИЯ, ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, Александр Вучич, Дональд Туск, NIS, MOL
Сербия выпустит на рынок пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов
Власти Сербии предоставят компаниям пять тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов
БЕЛГРАД, 24 сен – ПРАЙМ. Правительство Сербии решило предоставить компаниям 5 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов для снабжения рынка, сообщила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ.
"Мы решили часть запасов "евродизеля", около 5 тысяч тонн из госрезервов, выпустить на рынок", - цитирует министра пресс-служба минэнерго.
Министр напомнила также, как ранее на этой неделе сказала, что ожидает очень высокое потребление в октябре, около 205 тысяч тонн, и что компании перестали импортировать топливо из-за высокого спроса на рынке, последствий глобальных конфликтов, а из-за низкого уровня воды в Дунае затраты на транспортировку высоки.
Джедович-Ханданович также говорила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка.
Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысяч тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов.
Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит NIS и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил разрешение на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL до 30 сентября.