https://1prime.ru/20260924/severstal-873630443.html

"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов

"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов - 24.09.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов

"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов, сообщила пресс-служба компании. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:44+0300

2026-09-24T11:44+0300

2026-09-24T11:44+0300

промышленность

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873630443.jpg?1790239442

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов, сообщила пресс-служба компании. "Северсталь" приступила к производству электросварных труб… из стали повышенной прочности для производителей строительных лесов и опалубки", - сказано в сообщении. Отмечается, что первая партия труб успешно прошла испытания, прокат подтвердил заявленные характеристики. По словам коммерческого директора компании "Северсталь Сети" Владислава Палицина, которые приводятся в релизе, новая электросварная труба из стали повышенной прочности помогает уменьшить вес готовых конструкций. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, северсталь