https://1prime.ru/20260924/severstal-873630443.html
"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов
"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов
"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов, сообщила пресс-служба компании. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:44+0300
2026-09-24T11:44+0300
2026-09-24T11:44+0300
промышленность
северсталь
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов, сообщила пресс-служба компании.
"Северсталь" приступила к производству электросварных труб… из стали повышенной прочности для производителей строительных лесов и опалубки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что первая партия труб успешно прошла испытания, прокат подтвердил заявленные характеристики.
По словам коммерческого директора компании "Северсталь Сети" Владислава Палицина, которые приводятся в релизе, новая электросварная труба из стали повышенной прочности помогает уменьшить вес готовых конструкций.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.
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промышленность, северсталь
Промышленность, Северсталь
"Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов
"Северсталь" начала выпуск электросварных труб повышенной прочности для строительных лесов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" начала выпуск труб повышенной прочности для строительных лесов, сообщила пресс-служба компании.
"Северсталь" приступила к производству электросварных труб… из стали повышенной прочности для производителей строительных лесов и опалубки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что первая партия труб успешно прошла испытания, прокат подтвердил заявленные характеристики.
По словам коммерческого директора компании "Северсталь Сети" Владислава Палицина, которые приводятся в релизе, новая электросварная труба из стали повышенной прочности помогает уменьшить вес готовых конструкций.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.