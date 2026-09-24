https://1prime.ru/20260924/severstal-873643333.html
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:59+0300
2026-09-24T14:59+0300
2026-09-24T14:59+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении компании.
"Северсталь" прокатала первый готовый моток на третьей технологической линии нового сортопрокатного стана 170 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали")", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в состав третьей технологической линии входит линия производства мотков Гаррет, предназначенная для производства продукции в мотках диаметром от 21 до 32 миллиметров.
"На текущем этапе ведется наладка работы механизмов проходной печи и перекладчика бунтов линии Гаррет на транспортный конвейер… Следующий шаг – горячая прокатка на линии Гаррет. После завершения пусконаладочных работ мы планируем вывести стан 170 на проектную производительность – 900 тысяч тонн проката в год", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.
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промышленность, россия, череповец, северсталь
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"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении компании.
"Северсталь" прокатала первый готовый моток на третьей технологической линии нового сортопрокатного стана 170 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали")", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в состав третьей технологической линии входит линия производства мотков Гаррет, предназначенная для производства продукции в мотках диаметром от 21 до 32 миллиметров.
"На текущем этапе ведется наладка работы механизмов проходной печи и перекладчика бунтов линии Гаррет на транспортный конвейер… Следующий шаг – горячая прокатка на линии Гаррет. После завершения пусконаладочных работ мы планируем вывести стан 170 на проектную производительность – 900 тысяч тонн проката в год", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.