Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/severstal-873643333.html
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:59+0300
2026-09-24T14:59+0300
промышленность
россия
череповец
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873643333.jpg?1790251142
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении компании. "Северсталь" прокатала первый готовый моток на третьей технологической линии нового сортопрокатного стана 170 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали")", - сказано в сообщении. Отмечается, что в состав третьей технологической линии входит линия производства мотков Гаррет, предназначенная для производства продукции в мотках диаметром от 21 до 32 миллиметров. "На текущем этапе ведется наладка работы механизмов проходной печи и перекладчика бунтов линии Гаррет на транспортный конвейер… Следующий шаг – горячая прокатка на линии Гаррет. После завершения пусконаладочных работ мы планируем вывести стан 170 на проектную производительность – 900 тысяч тонн проката в год", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.
череповец
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, череповец, северсталь
Промышленность, РОССИЯ, Череповец, Северсталь
14:59 24.09.2026
 
"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце

"Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении компании.
"Северсталь" прокатала первый готовый моток на третьей технологической линии нового сортопрокатного стана 170 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали")", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в состав третьей технологической линии входит линия производства мотков Гаррет, предназначенная для производства продукции в мотках диаметром от 21 до 32 миллиметров.
"На текущем этапе ведется наладка работы механизмов проходной печи и перекладчика бунтов линии Гаррет на транспортный конвейер… Следующий шаг – горячая прокатка на линии Гаррет. После завершения пусконаладочных работ мы планируем вывести стан 170 на проектную производительность – 900 тысяч тонн проката в год", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.
 
ПромышленностьРОССИЯЧереповецСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала