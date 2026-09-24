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"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце

"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце - 24.09.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" ведет пусконаладку третьей линии нового стана в Череповце

"Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:59+0300

2026-09-24T14:59+0300

2026-09-24T14:59+0300

промышленность

россия

череповец

северсталь

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" ведет пусконаладку третьей технологической линии нового стана в Череповце с проектной мощностью 900 тысяч тонн проката в год, говорится в сообщении компании. "Северсталь" прокатала первый готовый моток на третьей технологической линии нового сортопрокатного стана 170 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали")", - сказано в сообщении. Отмечается, что в состав третьей технологической линии входит линия производства мотков Гаррет, предназначенная для производства продукции в мотках диаметром от 21 до 32 миллиметров. "На текущем этапе ведется наладка работы механизмов проходной печи и перекладчика бунтов линии Гаррет на транспортный конвейер… Следующий шаг – горячая прокатка на линии Гаррет. После завершения пусконаладочных работ мы планируем вывести стан 170 на проектную производительность – 900 тысяч тонн проката в год", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия выпуск стали вырос на 3% в годовом выражении, до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна увеличилось на 2%, до 5,73 миллиона тонн.

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промышленность, россия, череповец, северсталь