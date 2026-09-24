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Бюджет на 2027–2029 гг. обеспечит устойчивость госфинансов, заявил Силуанов
Бюджет на 2027–2029 гг. обеспечит устойчивость госфинансов, заявил Силуанов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Бюджет на 2027–2029 гг. обеспечит устойчивость госфинансов, заявил Силуанов
Бюджет России на 2027-2029 годы направлен на обеспечение устойчивости госфинансов и долгосрочного экономического роста, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:10+0300
2026-09-24T11:10+0300
2026-09-24T11:10+0300
финансы
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы направлен на обеспечение устойчивости госфинансов и долгосрочного экономического роста, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Все решения бюджетного пакета направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов и создать условия для долгосрочного экономического роста страны", - заявил Силуанов, его слова цитирует пресс-служба Минфина. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
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финансы, антон силуанов, минфин
Финансы, Антон Силуанов, Минфин
Бюджет на 2027–2029 гг. обеспечит устойчивость госфинансов, заявил Силуанов
Силуанов: бюджет на 2027-2029 годы направлен на обеспечение устойчивости госфинансов