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Бюджет на 2027–2029 гг. обеспечит устойчивость госфинансов, заявил Силуанов

Бюджет на 2027–2029 гг. обеспечит устойчивость госфинансов, заявил Силуанов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Бюджет на 2027–2029 гг. обеспечит устойчивость госфинансов, заявил Силуанов

Бюджет России на 2027-2029 годы направлен на обеспечение устойчивости госфинансов и долгосрочного экономического роста, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:10+0300

2026-09-24T11:10+0300

2026-09-24T11:10+0300

финансы

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы направлен на обеспечение устойчивости госфинансов и долгосрочного экономического роста, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Все решения бюджетного пакета направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов и создать условия для долгосрочного экономического роста страны", - заявил Силуанов, его слова цитирует пресс-служба Минфина. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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финансы, антон силуанов, минфин