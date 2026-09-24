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МРОТ в России в 2027 году вырастет до 28,9 тысячи рублей

МРОТ в России в 2027 году вырастет до 28,9 тысячи рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

МРОТ в России в 2027 году вырастет до 28,9 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда в России увеличится в 2027 году до 28,9 тысячи рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:23+0300

2026-09-24T16:23+0300

2026-09-24T16:23+0300

россия

антон силуанов

мрот

финансы

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России увеличится в 2027 году до 28,9 тысячи рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% - это прогнозный рост заработных плат в следующем году", - сказал Силуанов, выступая на заседании правительства. Он добавил, поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена, "что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами".

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россия, антон силуанов, мрот, финансы