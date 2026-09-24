https://1prime.ru/20260924/siluanov-873650261.html
Силуанов рассказал об объеме бюджетного ресурса
Силуанов рассказал об объеме бюджетного ресурса - 24.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал об объеме бюджетного ресурса
Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:35+0300
2026-09-24T16:35+0300
2026-09-24T16:35+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей в год", - сказал Силуанов на заседании правительства в четверг. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
Силуанов рассказал об объеме бюджетного ресурса
Силуанов: объем за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей в год", - сказал Силуанов на заседании правительства в четверг.
Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.