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Силуанов рассказал об объеме бюджетного ресурса

Силуанов рассказал об объеме бюджетного ресурса - 24.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал об объеме бюджетного ресурса

Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:35+0300

2026-09-24T16:35+0300

2026-09-24T16:35+0300

финансы

россия

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей в год", - сказал Силуанов на заседании правительства в четверг. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

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финансы, россия, антон силуанов, минфин