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Минфин ожидает ежегодно 500 млрд рублей доходов от обеления экономики

Минфин ожидает ежегодно 500 млрд рублей доходов от обеления экономики - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин ожидает ежегодно 500 млрд рублей доходов от обеления экономики

Министерство финансов в 2027-2029 годах ожидает ежегодно 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета от мер по обелению экономики России, заявил... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:36+0300

2026-09-24T16:36+0300

2026-09-24T16:36+0300

финансы

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов в 2027-2029 годах ожидает ежегодно 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета от мер по обелению экономики России, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Содействие формированию конкурентной среды и обеление экономики - это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно", - сказал он, выступая на заседании правительства.

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финансы, россия, антон силуанов