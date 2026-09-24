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Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2027 году

Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2027 году

Проект федерального бюджета РФ предусматривает в 2027 году две индексации пенсий: с 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 6,8%, то есть по уровню... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:49+0300

2026-09-24T16:49+0300

2026-09-24T16:49+0300

финансы

россия

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ предусматривает в 2027 году две индексации пенсий: с 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 6,8%, то есть по уровню инфляции, а с 1 апреля дополнительно увеличится страховая часть пенсии, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться дважды. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за текущий год, и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%", - сказал Силуанов на заседании правительства в четверг. "Мы исходили из прогнозного темпа роста зарплат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля", - добавил министр. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

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финансы, россия, антон силуанов, минфин