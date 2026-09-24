https://1prime.ru/20260924/siluanov-873653932.html
Силуанов рассказал о ключевых принципах налоговой политики
Силуанов рассказал о ключевых принципах налоговой политики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о ключевых принципах налоговой политики
Ключевые принципы налоговой политики России - справедливость и эффективность - сохраняются на предстоящую трехлетку, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:04+0300
2026-09-24T17:04+0300
2026-09-24T17:04+0300
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ключевые принципы налоговой политики России - справедливость и эффективность - сохраняются на предстоящую трехлетку, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Ключевые принципы налоговой политики сохраняются - справедливость и эффективность", - сказал он, выступая на заседании правительства. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
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россия, антон силуанов
Силуанов рассказал о ключевых принципах налоговой политики
Силуанов: главные принципы налоговой политики России сохраняются на предстоящую трехлетку
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ключевые принципы налоговой политики России - справедливость и эффективность - сохраняются на предстоящую трехлетку, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Ключевые принципы налоговой политики сохраняются - справедливость и эффективность", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.