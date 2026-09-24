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Силуанов рассказал о ключевых принципах налоговой политики

Силуанов рассказал о ключевых принципах налоговой политики - 24.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о ключевых принципах налоговой политики

Ключевые принципы налоговой политики России - справедливость и эффективность - сохраняются на предстоящую трехлетку, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:04+0300

2026-09-24T17:04+0300

2026-09-24T17:04+0300

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ключевые принципы налоговой политики России - справедливость и эффективность - сохраняются на предстоящую трехлетку, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Ключевые принципы налоговой политики сохраняются - справедливость и эффективность", - сказал он, выступая на заседании правительства. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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россия, антон силуанов