Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/sinkhua-873621884.html
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом - 24.09.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом, передает агентство Синьхуа. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:14+0300
2026-09-24T09:15+0300
мировая экономика
сша
китай
вашингтон
си цзиньпин
дональд трамп
оон
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7c2f58428c9aa84dc4eb747077e5aa39.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом, передает агентство Синьхуа. "Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом", - пишет агентство. Госвизит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября по пекинскому времени, ожидается, что президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера на летном поле, что будет редким жестом с его стороны. Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в 4-м саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее сообщил, что Си Цзиньпин в ходе визита обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире.
сша
китай
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_745b154c5407f3c689b50de5b04e7d44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, вашингтон, си цзиньпин, дональд трамп, оон, атэс
Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, ООН, АТЭС
09:14 24.09.2026 (обновлено: 09:15 24.09.2026)
 
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом

Синьхуа: председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Председатель КНР Си Цзиньпин
%Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом, передает агентство Синьхуа.
"Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом", - пишет агентство.
Госвизит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября по пекинскому времени, ожидается, что президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера на летном поле, что будет редким жестом с его стороны.
Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в 4-м саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее сообщил, что Си Цзиньпин в ходе визита обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире.
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙВАШИНГТОНСи ЦзиньпинДональд ТрампООНАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала