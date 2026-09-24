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Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом - 24.09.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом, передает агентство Синьхуа. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:14+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом, передает агентство Синьхуа. "Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом", - пишет агентство. Госвизит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября по пекинскому времени, ожидается, что президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера на летном поле, что будет редким жестом с его стороны. Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в 4-м саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее сообщил, что Си Цзиньпин в ходе визита обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире.

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мировая экономика, сша, китай, вашингтон, си цзиньпин, дональд трамп, оон, атэс