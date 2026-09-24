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Вложения в развитие ИИ опасны для экономики США, пишет Reuters

Вложения в развитие ИИ опасны для экономики США, пишет Reuters - 24.09.2026, ПРАЙМ

Вложения в развитие ИИ опасны для экономики США, пишет Reuters

Финансирование внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) увеличивает потенциальные системные риски в США за счет увеличения доли в экономике при... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:28+0300

2026-09-24T14:28+0300

2026-09-24T14:33+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) увеличивает потенциальные системные риски в США за счет увеличения доли в экономике при сохранении неопределенности, сообщает агентство Рейтер. "Внедрение искусственного интеллекта потребует большей доли ВВП США, чем развертывание электросетей, железных дорог, межштатных автомагистралей или интернета, при этом его все более сложная финансовая структура создает потенциальные системные риски", - передает агентство со ссылкой на исследование. Согласно докладу, подготовленному к конференции Брукингского института, вложения в искусственный интеллект могут занять около 3,6% ВВП в год к 2032 году, или суммарно более 10 триллионов долларов, говорится в статье со ссылкой на профессора финансов и недвижимости Колумбийской школы бизнеса Стейна ван Ньювербурга (Stijn Van Nieuwerburgh). Для сравнения, в конце XIX века на строительство железных дорог было потрачено 2,2% годового ВВП, а также чуть более чем 1% ВВП в год - на строительство системы межштатных автомагистралей США, начавшееся в 1950-х годах, и на расширение телекоммуникационной инфраструктуры, начавшееся в середине 1990-х годов, говорится в статье. По мнению ван Ньювербурга, масштаб развертывания искусственного интеллекта, неопределенность в отношении потоков выручки и сложная структура финансирования, формирующаяся вокруг этой сферы, указывают на то, что сектор может быть уязвим для спада, сообщает Рейтер. Специалист отмечает, что объем инвестиций в искусственный интеллект превысил возможности крупных игроков, а переход к внешнему финансированию привел к росту долговой нагрузки и зависимости предприятий от потоков выручки, которые пока не подтверждены. Вместе с тем такая ситуация не означает, что финансовые трудности неизбежны: устойчивый рост применения искусственного интеллекта и улучшение возможностей моделей могут обеспечить поддержку планируемой инфраструктуры и стабильные денежные потоки, указывает ван Ньювербург. "Однако сочетание неопределенности спроса, быстрых технологических изменений, узких мест в реализации проектов и высокой степени левериджа создает значительный риск негативного сценария, если ожидания будут пересмотрены", - приводит Рейтер его слова.

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технологии, финансы, сша