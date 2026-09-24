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"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске

"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске - 24.09.2026, ПРАЙМ

"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" запустила производство первых партий рамных внедорожников Sollers S9 в Ульяновске, сообщила пресс-служба... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:05+0300

2026-09-24T15:05+0300

2026-09-24T15:06+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" запустила производство первых партий рамных внедорожников Sollers S9 в Ульяновске, сообщила пресс-служба группы. "Группа "Соллерс" начала производство первых партий полноразмерных рамных внедорожников Sollers S9 (С9) на мощностях Парка новых технологий в периметре индустриального комплекса УАЗ", - говорится в сообщении. Производство выполняется по технологии полного цикла с использованием штампованных деталей собственного производства. Отгрузки внедорожников S9 в дилерскую сеть запланированы на декабрь текущего года. В конце года состоится и официальный старт продаж новой модели. Внедорожник Sollers S9 разработан на базе пикапа Sollers ST9. Новая модель получит версии с бензиновым и дизельным двигателями в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Мы объединили лучшие инженерные ресурсы с нашим производственным опытом и компетенциями в области развития локальной компонентной базы, чтобы вывести на рынок современный, высокотехнологичный, надежный и доступный продукт", - заявил председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов. В пресс-службе напомнили, что 2022-2027 годах группа инвестирует в производство и расширение продуктовой линейки свыше 38 миллиардов рублей, из которых свыше 18 миллиардов будет направлено на развитие индустриальной площадки УАЗ в Ульяновске. Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также группа владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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