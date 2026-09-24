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"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске - 24.09.2026, ПРАЙМ
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"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске
"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" запустила производство первых партий рамных внедорожников Sollers S9 в Ульяновске, сообщила пресс-служба... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:05+0300
2026-09-24T15:06+0300
бизнес
россия
промышленность
ульяновск
татарстан
владивосток
уаз
соллерс
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" запустила производство первых партий рамных внедорожников Sollers S9 в Ульяновске, сообщила пресс-служба группы. "Группа "Соллерс" начала производство первых партий полноразмерных рамных внедорожников Sollers S9 (С9) на мощностях Парка новых технологий в периметре индустриального комплекса УАЗ", - говорится в сообщении. Производство выполняется по технологии полного цикла с использованием штампованных деталей собственного производства. Отгрузки внедорожников S9 в дилерскую сеть запланированы на декабрь текущего года. В конце года состоится и официальный старт продаж новой модели. Внедорожник Sollers S9 разработан на базе пикапа Sollers ST9. Новая модель получит версии с бензиновым и дизельным двигателями в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Мы объединили лучшие инженерные ресурсы с нашим производственным опытом и компетенциями в области развития локальной компонентной базы, чтобы вывести на рынок современный, высокотехнологичный, надежный и доступный продукт", - заявил председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов. В пресс-службе напомнили, что 2022-2027 годах группа инвестирует в производство и расширение продуктовой линейки свыше 38 миллиардов рублей, из которых свыше 18 миллиардов будет направлено на развитие индустриальной площадки УАЗ в Ульяновске. Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также группа владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.
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бизнес, россия, промышленность, ульяновск, татарстан, владивосток, уаз, соллерс
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Ульяновск, ТАТАРСТАН, Владивосток, УАЗ, Соллерс
15:05 24.09.2026 (обновлено: 15:06 24.09.2026)
 
"Соллерс" запустил производство внедорожников Sollers S9 в Ульяновске

"Соллерс" запустил производство первых партий рамных внедорожников Sollers S9 в Ульяновске

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" запустила производство первых партий рамных внедорожников Sollers S9 в Ульяновске, сообщила пресс-служба группы.
"Группа "Соллерс" начала производство первых партий полноразмерных рамных внедорожников Sollers S9 (С9) на мощностях Парка новых технологий в периметре индустриального комплекса УАЗ", - говорится в сообщении.
Производство выполняется по технологии полного цикла с использованием штампованных деталей собственного производства.
Отгрузки внедорожников S9 в дилерскую сеть запланированы на декабрь текущего года. В конце года состоится и официальный старт продаж новой модели.
Внедорожник Sollers S9 разработан на базе пикапа Sollers ST9. Новая модель получит версии с бензиновым и дизельным двигателями в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
"Мы объединили лучшие инженерные ресурсы с нашим производственным опытом и компетенциями в области развития локальной компонентной базы, чтобы вывести на рынок современный, высокотехнологичный, надежный и доступный продукт", - заявил председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов.
В пресс-службе напомнили, что 2022-2027 годах группа инвестирует в производство и расширение продуктовой линейки свыше 38 миллиардов рублей, из которых свыше 18 миллиардов будет направлено на развитие индустриальной площадки УАЗ в Ульяновске.
Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод).
Также группа владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьУльяновскТАТАРСТАНВладивостокУАЗСоллерс
 
 
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