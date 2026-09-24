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КС: работа по праздникам оплачивается и сотрудникам федеральных структур

КС: работа по праздникам оплачивается и сотрудникам федеральных структур - 24.09.2026, ПРАЙМ

КС: работа по праздникам оплачивается и сотрудникам федеральных структур

Сотрудники учреждений, которые финансируются из федерального бюджета, вправе рассчитывать на повышенную оплату работы в нерабочие праздничные дни, установленные | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:13+0300

2026-09-24T14:13+0300

2026-09-24T14:15+0300

общество

россия

татарстан

конституционный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Сотрудники учреждений, которые финансируются из федерального бюджета, вправе рассчитывать на повышенную оплату работы в нерабочие праздничные дни, установленные решением региональных властей, постановил Конституционный суд (КС) России. КС РФ в четверг принял постановление по делу о проверке конституционности первой и второй частей статьи 6 Трудового кодекса РФ и закона республики Татарстан "О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан". Согласно релизу суда, рассмотрение дела состоялось по жалобе Дмитрия Казакова, работавшего в филиале федерального бюджетного учреждения "Камводпуть". Не получив повышенной оплаты за работу в региональные нерабочие праздничные дни, Казаков подал иск к работодателю, но в результате проиграл. "Суды исходили из того, что ответчик является государственным учреждением, финансируемым из федерального бюджета... денежные средства из бюджета Республики Татарстан на финансирование оплаты за работу в региональные нерабочие праздничные дни ответчику не выделялись", - приводится в релизе причина обращения в КС РФ. Как указал Конституционный суд, в нерабочие праздничные дни, установленные региональными властями, работодатели вне зависимости от источника их финансирования должны либо освобождать сотрудников от работы, либо оплачивать ее в соответствии с положениями Трудового кодекса. Согласно постановлению КС РФ, оспариваемые нормы во взаимосвязи не противоречат конституции, поскольку не предполагают различного подхода к предоставлению работникам нерабочих праздничных дней в зависимости от источника финансирования работодателя "и потому не препятствуют освобождению от работы работников организаций, финансируемых из федерального бюджета".

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общество , россия, татарстан, конституционный суд