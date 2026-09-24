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На соцвыплаты в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей

На соцвыплаты в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

На соцвыплаты в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей

На социальные выплаты и меры социальной поддержки в 2027 году предусмотрено порядка 4,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:51+0300

2026-09-24T16:51+0300

2026-09-24T16:51+0300

финансы

антон котяков

выплаты

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На социальные выплаты и меры социальной поддержки в 2027 году предусмотрено порядка 4,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "Порядка 4,8 триллиона рублей - на социальные выплаты и меры социальной поддержки, среди которых единое пособие для семей с детьми, материнский капитал, семейная налоговая выплата, пособия по рождению ребенка, ежемесячные денежные выплаты для граждан с инвалидностью, ветеранов, Героев Труда, женщин, удостоенных звания "Мать-героиня" и другим категориям граждан", - говорится в сообщении министерства.Глава ведомства Антон Котяков добавил, что социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции.

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финансы, антон котяков, выплаты, россия