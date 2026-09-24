https://1prime.ru/20260924/sotsvyplaty-873652652.html
На соцвыплаты в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей
На соцвыплаты в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На соцвыплаты в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей
На социальные выплаты и меры социальной поддержки в 2027 году предусмотрено порядка 4,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:51+0300
2026-09-24T16:51+0300
2026-09-24T16:51+0300
финансы
антон котяков
выплаты
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873652652.jpg?1790257883
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На социальные выплаты и меры социальной поддержки в 2027 году предусмотрено порядка 4,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "Порядка 4,8 триллиона рублей - на социальные выплаты и меры социальной поддержки, среди которых единое пособие для семей с детьми, материнский капитал, семейная налоговая выплата, пособия по рождению ребенка, ежемесячные денежные выплаты для граждан с инвалидностью, ветеранов, Героев Труда, женщин, удостоенных звания "Мать-героиня" и другим категориям граждан", - говорится в сообщении министерства.Глава ведомства Антон Котяков добавил, что социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, антон котяков, выплаты, россия
Финансы, Антон Котяков, выплаты, РОССИЯ
На соцвыплаты в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей
Минтруд: на соцвыплаты и меры соцподдержки в 2027 году направят около 4,8 триллиона рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На социальные выплаты и меры социальной поддержки в 2027 году предусмотрено порядка 4,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"Порядка 4,8 триллиона рублей - на социальные выплаты и меры социальной поддержки, среди которых единое пособие для семей с детьми, материнский капитал, семейная налоговая выплата, пособия по рождению ребенка, ежемесячные денежные выплаты для граждан с инвалидностью, ветеранов, Героев Труда, женщин, удостоенных звания "Мать-героиня" и другим категориям граждан", - говорится в сообщении министерства.
Глава ведомства Антон Котяков добавил, что социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции.