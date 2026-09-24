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"Акрона" выплатит дивиденды в размере 146 рублей за акцию

"Акрона" выплатит дивиденды в размере 146 рублей за акцию - 24.09.2026, ПРАЙМ

"Акрона" выплатит дивиденды в размере 146 рублей за акцию

Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовал выплатить дивиденды из прибыли 2021 года в размере... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:41+0300

2026-09-24T15:41+0300

2026-09-24T15:52+0300

бизнес

китай

акрон

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовал выплатить дивиденды из прибыли 2021 года в размере 146 рублей за акцию, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. "Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:… 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Акрон" 22 октября 2026 года принять следующие решения: Утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2021 года ПАО "Акрон" в размере 5 366 544 776 рублей следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" в размере 146 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Группа "Акрон" объединяет производство удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в России и Китае. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено второе ноября 2026 года.

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