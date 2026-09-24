Совкомбанк присоединился к меморандуму о поддержке традиционных ценностей
Совкомбанк присоединился к меморандуму АКАР о поддержке традиционных семейных ценностей
© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаОфис Совкомбанка
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк присоединился к меморандуму о сотрудничестве, направленном на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в профессиональных конкурсах и фестивалях в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций, сообщили в пресс-службе банка.
Документ разработан Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Он объединяет индустриальные ассоциации, деловые объединения, организаторов профессиональных конкурсов и фестивалей, а также представителей социально ответственного бизнеса. Инициатива призвана содействовать развитию ответственных коммуникаций, популяризации традиционных семейных ценностей и формированию позитивного образа многодетной семьи.
"Присоединяясь к меморандуму АКАР, мы поддерживаем развитие ответственных коммуникаций, которые помогают формировать уважительный и позитивный образ семьи и многодетности. Уверены, что объединение усилий бизнеса и профессионального сообщества позволит сделать эту работу системной и повысить ее общественную значимость", — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.
Участники меморандума намерены выявлять и поддерживать лучшие проекты социальной направленности, представленные на российских фестивалях и конкурсах в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Документ также предусматривает разработку критериев оценки таких проектов, возможность учреждения тематических номинаций и подготовку ежегодного публичного отчёта.
Особое внимание в рамках инициативы уделяется проектам, способным оказывать позитивное социальное воздействие. Их эффективность может оцениваться с учетом параметров медиааудитории и показателей потребления информационной продукции.
Меморандум подготовлен АКАР как добровольная межотраслевая инициатива в сфере социальной ответственности и саморегулирования. Документ открыт для присоединения новых участников.
Документ разработан Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Он объединяет индустриальные ассоциации, деловые объединения, организаторов профессиональных конкурсов и фестивалей, а также представителей социально ответственного бизнеса. Инициатива призвана содействовать развитию ответственных коммуникаций, популяризации традиционных семейных ценностей и формированию позитивного образа многодетной семьи.
"Присоединяясь к меморандуму АКАР, мы поддерживаем развитие ответственных коммуникаций, которые помогают формировать уважительный и позитивный образ семьи и многодетности. Уверены, что объединение усилий бизнеса и профессионального сообщества позволит сделать эту работу системной и повысить ее общественную значимость", — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.
Участники меморандума намерены выявлять и поддерживать лучшие проекты социальной направленности, представленные на российских фестивалях и конкурсах в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Документ также предусматривает разработку критериев оценки таких проектов, возможность учреждения тематических номинаций и подготовку ежегодного публичного отчёта.
Особое внимание в рамках инициативы уделяется проектам, способным оказывать позитивное социальное воздействие. Их эффективность может оцениваться с учетом параметров медиааудитории и показателей потребления информационной продукции.
Меморандум подготовлен АКАР как добровольная межотраслевая инициатива в сфере социальной ответственности и саморегулирования. Документ открыт для присоединения новых участников.