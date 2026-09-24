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Совкомбанк присоединился к меморандуму о поддержке традиционных ценностей - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Совкомбанк присоединился к меморандуму о поддержке традиционных ценностей
Совкомбанк присоединился к меморандуму о поддержке традиционных ценностей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк присоединился к меморандуму о поддержке традиционных ценностей
Совкомбанк присоединился к меморандуму о сотрудничестве, направленном на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:11+0300
2026-09-24T18:11+0300
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россия
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк присоединился к меморандуму о сотрудничестве, направленном на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в профессиональных конкурсах и фестивалях в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций, сообщили в пресс-службе банка.Документ разработан Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Он объединяет индустриальные ассоциации, деловые объединения, организаторов профессиональных конкурсов и фестивалей, а также представителей социально ответственного бизнеса. Инициатива призвана содействовать развитию ответственных коммуникаций, популяризации традиционных семейных ценностей и формированию позитивного образа многодетной семьи."Присоединяясь к меморандуму АКАР, мы поддерживаем развитие ответственных коммуникаций, которые помогают формировать уважительный и позитивный образ семьи и многодетности. Уверены, что объединение усилий бизнеса и профессионального сообщества позволит сделать эту работу системной и повысить ее общественную значимость", — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.Участники меморандума намерены выявлять и поддерживать лучшие проекты социальной направленности, представленные на российских фестивалях и конкурсах в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Документ также предусматривает разработку критериев оценки таких проектов, возможность учреждения тематических номинаций и подготовку ежегодного публичного отчёта.Особое внимание в рамках инициативы уделяется проектам, способным оказывать позитивное социальное воздействие. Их эффективность может оцениваться с учетом параметров медиааудитории и показателей потребления информационной продукции.Меморандум подготовлен АКАР как добровольная межотраслевая инициатива в сфере социальной ответственности и саморегулирования. Документ открыт для присоединения новых участников.
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финансы, совкомбанк, россия, банки
Финансы, Совкомбанк, РОССИЯ, Банки
18:11 24.09.2026
 
Совкомбанк присоединился к меморандуму о поддержке традиционных ценностей

Совкомбанк присоединился к меморандуму АКАР о поддержке традиционных семейных ценностей

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаОфис Совкомбанка
Офис Совкомбанка - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк присоединился к меморандуму о сотрудничестве, направленном на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в профессиональных конкурсах и фестивалях в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций, сообщили в пресс-службе банка.

Документ разработан Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Он объединяет индустриальные ассоциации, деловые объединения, организаторов профессиональных конкурсов и фестивалей, а также представителей социально ответственного бизнеса. Инициатива призвана содействовать развитию ответственных коммуникаций, популяризации традиционных семейных ценностей и формированию позитивного образа многодетной семьи.

"Присоединяясь к меморандуму АКАР, мы поддерживаем развитие ответственных коммуникаций, которые помогают формировать уважительный и позитивный образ семьи и многодетности. Уверены, что объединение усилий бизнеса и профессионального сообщества позволит сделать эту работу системной и повысить ее общественную значимость", — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Участники меморандума намерены выявлять и поддерживать лучшие проекты социальной направленности, представленные на российских фестивалях и конкурсах в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Документ также предусматривает разработку критериев оценки таких проектов, возможность учреждения тематических номинаций и подготовку ежегодного публичного отчёта.

Особое внимание в рамках инициативы уделяется проектам, способным оказывать позитивное социальное воздействие. Их эффективность может оцениваться с учетом параметров медиааудитории и показателей потребления информационной продукции.

Меморандум подготовлен АКАР как добровольная межотраслевая инициатива в сфере социальной ответственности и саморегулирования. Документ открыт для присоединения новых участников.
 
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