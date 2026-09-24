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Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из России

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из России - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из России

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2026 году на 15,5% - до 35 миллионов тонн, в 2027 году... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:19+0300

2026-09-24T18:19+0300

2026-09-24T18:19+0300

газ

спг

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2026 году на 15,5% - до 35 миллионов тонн, в 2027 году - на 12,9% к предыдущему году, до 39,5 миллионов тонн, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства. По оценке Минэкономразвития, поставки СПГ на зарубежные рынки в 2028 году вырастут на 26,8% к предыдущему году - до 50,1 миллиона тонн, в 2029 году – на 28,7%, до 64,5 миллионов тонн. В консервативном сценарии показатели на 2026-2029 годы аналогичные. В прошлом прогнозе в мае Минэкономразвития в базовом сценарии ожидало, что поставки российского СПГ за рубеж в 2026 году вырастут на 33%, до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн, в 2028 году - на 24,5%, до 58,4 миллиона тонн, в 2029 году – на 13,4%, до 66,2 миллиона тонн.

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