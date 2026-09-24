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Минпромторг рассказал, куда направят средства от технологического сбора
Минпромторг рассказал, куда направят средства от технологического сбора - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал, куда направят средства от технологического сбора
Средства от технологического сбора в России будут направлены на оказание дополнительной государственной поддержки радиоэлектронной промышленности, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:40+0300
2026-09-24T17:40+0300
2026-09-24T17:43+0300
технологии
промышленность
минпромторг
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средства от технологического сбора в России будут направлены на оказание дополнительной государственной поддержки радиоэлектронной промышленности, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Поступления от технологического сбора будут направлены на оказание мер дополнительной государственной поддержки субъектам деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности", - говорится в сообщении. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.
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технологии, промышленность, минпромторг
Технологии, Промышленность, Минпромторг
Минпромторг рассказал, куда направят средства от технологического сбора
Минпромторг: средства от техсбора направят на допподдержку радиоэлектронной промышленности
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средства от технологического сбора в России будут направлены на оказание дополнительной государственной поддержки радиоэлектронной промышленности, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Поступления от технологического сбора будут направлены на оказание мер дополнительной государственной поддержки субъектам деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности", - говорится в сообщении.
Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета.
При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.