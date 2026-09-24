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Минпромторг рассказал, куда направят средства от технологического сбора

Минпромторг рассказал, куда направят средства от технологического сбора - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал, куда направят средства от технологического сбора

Средства от технологического сбора в России будут направлены на оказание дополнительной государственной поддержки радиоэлектронной промышленности, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:40+0300

2026-09-24T17:40+0300

2026-09-24T17:43+0300

технологии

промышленность

минпромторг

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средства от технологического сбора в России будут направлены на оказание дополнительной государственной поддержки радиоэлектронной промышленности, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Поступления от технологического сбора будут направлены на оказание мер дополнительной государственной поддержки субъектам деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности", - говорится в сообщении. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, промышленность, минпромторг