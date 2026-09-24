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США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января - 24.09.2026, ПРАЙМ
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США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января
США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января - 24.09.2026, ПРАЙМ
США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января
США и КНР договорились продлить действие Пусанского торгового соглашения до 10 января, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T06:59+0300
2026-09-24T06:59+0300
мировая экономика
сша
китай
кнр
скотт бессент
дональд трамп
си цзиньпин
fox news
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США и КНР договорились продлить действие Пусанского торгового соглашения до 10 января, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы договорились, что продлим то, что мы называем Пусанским соглашением, …до 10 января, чтобы у нас было больше времени, чтобы посмотреть, что мы можем сделать на экономическом фронте", - заявил Бессент в эфире телеканала Fox News. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. В частности, США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции, а КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин, fox news
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Fox News
06:59 24.09.2026
 
США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января

Минфин США: Пусанское торговое соглашение продлят до 10 января

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США и КНР договорились продлить действие Пусанского торгового соглашения до 10 января, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы договорились, что продлим то, что мы называем Пусанским соглашением, …до 10 января, чтобы у нас было больше времени, чтобы посмотреть, что мы можем сделать на экономическом фронте", - заявил Бессент в эфире телеканала Fox News.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. В частности, США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%.
Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции, а КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙКНРСкотт БессентДональд ТрампСи ЦзиньпинFox News
 
 
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