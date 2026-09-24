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США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января

США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января - 24.09.2026, ПРАЙМ

США и КНР продлили действие Пусанского торгового соглашения до 10 января

США и КНР договорились продлить действие Пусанского торгового соглашения до 10 января, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T06:59+0300

2026-09-24T06:59+0300

2026-09-24T06:59+0300

мировая экономика

сша

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скотт бессент

дональд трамп

си цзиньпин

fox news

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США и КНР договорились продлить действие Пусанского торгового соглашения до 10 января, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы договорились, что продлим то, что мы называем Пусанским соглашением, …до 10 января, чтобы у нас было больше времени, чтобы посмотреть, что мы можем сделать на экономическом фронте", - заявил Бессент в эфире телеканала Fox News. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. В частности, США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции, а КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.

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мировая экономика, сша, китай, кнр, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин, fox news