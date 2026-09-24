https://1prime.ru/20260924/ssha-873635923.html
"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ
"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ
США решили возобновить переговорный процесс по Украине из-за опасений, что Россия начнет оказывать военную помощь Ирану, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:02+0300
2026-09-24T13:02+0300
2026-09-24T13:02+0300
россия
сша
иран
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. США решили возобновить переговорный процесс по Украине из-за опасений, что Россия начнет оказывать военную помощь Ирану, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Geopolitika.news.В материале говорится, что президент США Дональд Трамп пытается вернуть симпатию президента РФ Владимира Путина, подпитывая его надежды на решение украинского вопроса на условиях России, однако реальная цель Вашингтона — не допустить всесторонней военной поддержки Тегерана со стороны Москвы."В условиях, когда война с Тегераном продолжается, Вашингтон это пугает", — утверждает издание.В публикации подчеркивается, что Россия остается одним из немногих союзников Ирана, способных поставлять ему современные вооружения, что делает этот сценарий особенно чувствительным для США.В Кремле 5 сентября прошла встреча Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она длилась около трех часов. В ходе нее российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, иран, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, ИРАН, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ
Geopolitika.news: США возобновили переговоры по Украине из-за страха помощи России Ирану
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. США решили возобновить переговорный процесс по Украине из-за опасений, что Россия начнет оказывать военную помощь Ирану, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Geopolitika.news.
В материале говорится, что президент США Дональд Трамп пытается вернуть симпатию президента РФ Владимира Путина, подпитывая его надежды на решение украинского вопроса на условиях России, однако реальная цель Вашингтона — не допустить всесторонней военной поддержки Тегерана со стороны Москвы.
"В условиях, когда война с Тегераном продолжается, Вашингтон это пугает", — утверждает издание.
В публикации подчеркивается, что Россия остается одним из немногих союзников Ирана, способных поставлять ему современные вооружения, что делает этот сценарий особенно чувствительным для США.
В Кремле 5 сентября прошла встреча Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она длилась около трех часов. В ходе нее российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>