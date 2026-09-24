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"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
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"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ
"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ
США решили возобновить переговорный процесс по Украине из-за опасений, что Россия начнет оказывать военную помощь Ирану, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:02+0300
2026-09-24T13:02+0300
россия
сша
иран
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. США решили возобновить переговорный процесс по Украине из-за опасений, что Россия начнет оказывать военную помощь Ирану, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Geopolitika.news.В материале говорится, что президент США Дональд Трамп пытается вернуть симпатию президента РФ Владимира Путина, подпитывая его надежды на решение украинского вопроса на условиях России, однако реальная цель Вашингтона — не допустить всесторонней военной поддержки Тегерана со стороны Москвы."В условиях, когда война с Тегераном продолжается, Вашингтон это пугает", — утверждает издание.В публикации подчеркивается, что Россия остается одним из немногих союзников Ирана, способных поставлять ему современные вооружения, что делает этот сценарий особенно чувствительным для США.В Кремле 5 сентября прошла встреча Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она длилась около трех часов. В ходе нее российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, сша, иран, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, ИРАН, Дональд Трамп, Владимир Путин
13:02 24.09.2026
 
"Вашингтон это пугает": смелый шаг России вызвал панику у Трампа, пишут СМИ

Geopolitika.news: США возобновили переговоры по Украине из-за страха помощи России Ирану

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. США решили возобновить переговорный процесс по Украине из-за опасений, что Россия начнет оказывать военную помощь Ирану, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Geopolitika.news.
В материале говорится, что президент США Дональд Трамп пытается вернуть симпатию президента РФ Владимира Путина, подпитывая его надежды на решение украинского вопроса на условиях России, однако реальная цель Вашингтона — не допустить всесторонней военной поддержки Тегерана со стороны Москвы.
"В условиях, когда война с Тегераном продолжается, Вашингтон это пугает", — утверждает издание.
В публикации подчеркивается, что Россия остается одним из немногих союзников Ирана, способных поставлять ему современные вооружения, что делает этот сценарий особенно чувствительным для США.
В Кремле 5 сентября прошла встреча Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она длилась около трех часов. В ходе нее российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РОССИЯСШАИРАНДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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