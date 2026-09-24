https://1prime.ru/20260924/ssha-873644859.html
США вновь откроют крупнейший пункт для проверки скота на границе с Мексикой
США вновь откроют крупнейший пункт для проверки скота на границе с Мексикой - 24.09.2026, ПРАЙМ
США вновь откроют крупнейший пункт для проверки скота на границе с Мексикой
США планируют вновь открыть крупнейший пункт для инспекции скота на границе с Мексикой в четверг после ранее введенного запрета на ввоз живых животных из... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:35+0300
2026-09-24T15:35+0300
2026-09-24T15:35+0300
мировая экономика
мексика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873644859.jpg?1790253324
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США планируют вновь открыть крупнейший пункт для инспекции скота на границе с Мексикой в четверг после ранее введенного запрета на ввоз живых животных из страны, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителей правительства и промышленности.
"США планируют вновь открыть крупнейший порт для проверки крупного рогатого скота на американо-мексиканской границе, что увеличит поставки скота в страну, но при этом не снизит рекордно высокие цены на говядину", - говорится в сообщении.
Американское министерство сельского хозяйства (USDA) на прошлой неделе заявило, что возобновит торговлю скотом в пункте Санта-Тереза, штат Нью-Мексико, так как в прошлом году импорт из Мексики был запрещен с целью предотвратить распространение мясной мухи, сообщает Рейтер.
Как отмечается в материале, запрет США на ввоз крупного рогатого скота из Мексики привел к тому, что цены на говяжий фарш достигли в прошлом месяце рекордного значения - примерно 7 долларов за фунт, что вызывает опасения о доступности продуктов питания в преддверии промежуточных выборов в ноябре.
Согласно мнению экспертов, которое приводит агентство, открытие пункта не сможет оказать понижательного эффекта на цены на говяжий фарш сразу, так как потребуется еще пять-восемь месяцев, чтобы скот был готов к забою.
мексика
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, мексика, сша
Мировая экономика, МЕКСИКА, США
США вновь откроют крупнейший пункт для проверки скота на границе с Мексикой
Рейтер: США планируют открыть крупнейший пункт для инспекции скота на границе с Мексикой
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США планируют вновь открыть крупнейший пункт для инспекции скота на границе с Мексикой в четверг после ранее введенного запрета на ввоз живых животных из страны, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителей правительства и промышленности.
"США планируют вновь открыть крупнейший порт для проверки крупного рогатого скота на американо-мексиканской границе, что увеличит поставки скота в страну, но при этом не снизит рекордно высокие цены на говядину", - говорится в сообщении.
Американское министерство сельского хозяйства (USDA) на прошлой неделе заявило, что возобновит торговлю скотом в пункте Санта-Тереза, штат Нью-Мексико, так как в прошлом году импорт из Мексики был запрещен с целью предотвратить распространение мясной мухи, сообщает Рейтер.
Как отмечается в материале, запрет США на ввоз крупного рогатого скота из Мексики привел к тому, что цены на говяжий фарш достигли в прошлом месяце рекордного значения - примерно 7 долларов за фунт, что вызывает опасения о доступности продуктов питания в преддверии промежуточных выборов в ноябре.
Согласно мнению экспертов, которое приводит агентство, открытие пункта не сможет оказать понижательного эффекта на цены на говяжий фарш сразу, так как потребуется еще пять-восемь месяцев, чтобы скот был готов к забою.