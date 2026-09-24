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Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме - 24.09.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме
Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T07:08+0300
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2026-09-24T07:08+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев.
"Минимальная стоимость зимних туров из Москвы во Вьетнам начинается от 161 тысяч рублей за двоих", - сказал Юртаев.
По его словам, перед Новым годом цена традиционно увеличивается. "Поэтому туристам, которые хотят улететь во второй половине декабря, не стоит рассчитывать на осенние минимумы", - отметил он.
По данным агрегатора, в 2026 году Вьетнам впервые вошел в пятерку самых востребованных направлений - более 17 тысяч заявок с начала года.
По словам Юртаева, в настоящее время из Москвы есть прямые рейсы в Нячанг, Фукуок и Дананг от разных авиакомпаний. "Для массового туриста чем проще перелет, тем быстрее экзотическое направление превращается в привычное пляжное", - добавил он.
Помимо этого, во Вьетнаме можно недорого питаться, пользоваться такси, ходить на массаж и покупать экскурсии, в связи с этим высокая стоимость дальнего перелета частично компенсируется тем, что сам отдых не требует чрезмерных ежедневных расходов, отметил гендиректор "Турвизора".
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бизнес, туризм, вьетнам, москва
Бизнес, Туризм, ВЬЕТНАМ, МОСКВА
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме
"Турвизор": стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме начинается от 161 тысячи рублей за двоих
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев.
"Минимальная стоимость зимних туров из Москвы во Вьетнам начинается от 161 тысяч рублей за двоих", - сказал Юртаев.
По его словам, перед Новым годом цена традиционно увеличивается. "Поэтому туристам, которые хотят улететь во второй половине декабря, не стоит рассчитывать на осенние минимумы", - отметил он.
По данным агрегатора, в 2026 году Вьетнам впервые вошел в пятерку самых востребованных направлений - более 17 тысяч заявок с начала года.
По словам Юртаева, в настоящее время из Москвы есть прямые рейсы в Нячанг, Фукуок и Дананг от разных авиакомпаний. "Для массового туриста чем проще перелет, тем быстрее экзотическое направление превращается в привычное пляжное", - добавил он.
Помимо этого, во Вьетнаме можно недорого питаться, пользоваться такси, ходить на массаж и покупать экскурсии, в связи с этим высокая стоимость дальнего перелета частично компенсируется тем, что сам отдых не требует чрезмерных ежедневных расходов, отметил гендиректор "Турвизора".