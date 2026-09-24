Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/stoimost-873620050.html
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме - 24.09.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме
Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T07:08+0300
2026-09-24T07:08+0300
бизнес
туризм
вьетнам
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873620050.jpg?1790222937
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев. "Минимальная стоимость зимних туров из Москвы во Вьетнам начинается от 161 тысяч рублей за двоих", - сказал Юртаев. По его словам, перед Новым годом цена традиционно увеличивается. "Поэтому туристам, которые хотят улететь во второй половине декабря, не стоит рассчитывать на осенние минимумы", - отметил он. По данным агрегатора, в 2026 году Вьетнам впервые вошел в пятерку самых востребованных направлений - более 17 тысяч заявок с начала года. По словам Юртаева, в настоящее время из Москвы есть прямые рейсы в Нячанг, Фукуок и Дананг от разных авиакомпаний. "Для массового туриста чем проще перелет, тем быстрее экзотическое направление превращается в привычное пляжное", - добавил он. Помимо этого, во Вьетнаме можно недорого питаться, пользоваться такси, ходить на массаж и покупать экскурсии, в связи с этим высокая стоимость дальнего перелета частично компенсируется тем, что сам отдых не требует чрезмерных ежедневных расходов, отметил гендиректор "Турвизора".
вьетнам
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, вьетнам, москва
Бизнес, Туризм, ВЬЕТНАМ, МОСКВА
07:08 24.09.2026
 
Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме

"Турвизор": стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме начинается от 161 тысячи рублей за двоих

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев.
"Минимальная стоимость зимних туров из Москвы во Вьетнам начинается от 161 тысяч рублей за двоих", - сказал Юртаев.
По его словам, перед Новым годом цена традиционно увеличивается. "Поэтому туристам, которые хотят улететь во второй половине декабря, не стоит рассчитывать на осенние минимумы", - отметил он.
По данным агрегатора, в 2026 году Вьетнам впервые вошел в пятерку самых востребованных направлений - более 17 тысяч заявок с начала года.
По словам Юртаева, в настоящее время из Москвы есть прямые рейсы в Нячанг, Фукуок и Дананг от разных авиакомпаний. "Для массового туриста чем проще перелет, тем быстрее экзотическое направление превращается в привычное пляжное", - добавил он.
Помимо этого, во Вьетнаме можно недорого питаться, пользоваться такси, ходить на массаж и покупать экскурсии, в связи с этим высокая стоимость дальнего перелета частично компенсируется тем, что сам отдых не требует чрезмерных ежедневных расходов, отметил гендиректор "Турвизора".
 
БизнесТуризмВЬЕТНАММОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала