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Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме

Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме - 24.09.2026, ПРАЙМ

Названа стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме

Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T07:08+0300

2026-09-24T07:08+0300

2026-09-24T07:08+0300

бизнес

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев. "Минимальная стоимость зимних туров из Москвы во Вьетнам начинается от 161 тысяч рублей за двоих", - сказал Юртаев. По его словам, перед Новым годом цена традиционно увеличивается. "Поэтому туристам, которые хотят улететь во второй половине декабря, не стоит рассчитывать на осенние минимумы", - отметил он. По данным агрегатора, в 2026 году Вьетнам впервые вошел в пятерку самых востребованных направлений - более 17 тысяч заявок с начала года. По словам Юртаева, в настоящее время из Москвы есть прямые рейсы в Нячанг, Фукуок и Дананг от разных авиакомпаний. "Для массового туриста чем проще перелет, тем быстрее экзотическое направление превращается в привычное пляжное", - добавил он. Помимо этого, во Вьетнаме можно недорого питаться, пользоваться такси, ходить на массаж и покупать экскурсии, в связи с этим высокая стоимость дальнего перелета частично компенсируется тем, что сам отдых не требует чрезмерных ежедневных расходов, отметил гендиректор "Турвизора".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, вьетнам, москва