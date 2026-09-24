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Суд приостановил дело по иску "Софтлайна" к АСВ и Роскомснаббанку

Суд приостановил дело по иску "Софтлайна" к АСВ и Роскомснаббанку - 24.09.2026, ПРАЙМ

Суд приостановил дело по иску "Софтлайна" к АСВ и Роскомснаббанку

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска ПАО "Софтлайн" к обанкротившемуся уфимскому Роскомснаббанку и Агентству по страхованию вкладов (АСВ),... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:42+0300

2026-09-24T13:42+0300

2026-09-24T13:54+0300

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска ПАО "Софтлайн" к обанкротившемуся уфимскому Роскомснаббанку и Агентству по страхованию вкладов (АСВ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в исковом заявлении, поданном в июне, истец требовал от ответчиков около 5,4 миллиарда рублей. На заседании 15 сентября он уменьшил сумму иска, но новый размер требований не назывался. В четверг суд удовлетворил ходатайство истца о приостановлении производства по делу до рассмотрения в деле о банкротстве ООО "Интеграция" обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших эту компанию. Ранее представители сторон сообщили, что истец взыскивает убытки, причиненные ему обеспечительными мерами, принятыми в этом обособленном споре. В том деле арбитражный суд Москвы 24 апреля принял обеспечительные меры в виде ареста имущества, включая денежные средства на счетах, нескольких физических и юридических лиц, включая ПАО "Софтлайн" и еще ряд структур группы. Уже 30 апреля меры в отношении структур "Софтлайна" были отменены. Представитель истца ранее сообщил, что заявление о принятии обеспечительных мер было подано в день сбора заявок на первичное публичное размещение (IPO) акций группы компаний "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI), дочерней структуры "Софтлайна". ГК "Фабрика ПО" 30 апреля сообщала, что решила отложить IPO вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры. Банк России в марте 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка. Кредитная организация на тот момент занимала 132-е место в банковской системе РФ по размеру активов. Группа компаний Softline, основанная в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский (ПАО "Софтлайн") и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, теперь оно функционирует под брендом Noventiq.

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