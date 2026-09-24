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"Яндекс" отказался от иска к австрийской Asfinag Maut Service по брендам Go - 24.09.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" отказался от иска к австрийской Asfinag Maut Service по брендам Go
"Яндекс" отказался от иска к австрийской Asfinag Maut Service по брендам Go - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" отказался от иска к австрийской Asfinag Maut Service по брендам Go
Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску "Яндекса", требовавшего прекратить правовую охрану в России трех международных товарных знаков... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:29+0300
2026-09-24T18:38+0300
бизнес
россия
яндекс
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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску "Яндекса", требовавшего прекратить правовую охрану в России трех международных товарных знаков австрийской Asfinag Maut Service, включающих элемент Go, в связи с отказом от требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В ходе рассмотрения спора стороны достигли внесудебного урегулирования, в связи с чем общество "Яндекс" заявило отказ от требований в полном объеме", - сказал собеседник агентства. Речь в иске шла о знаках GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht, зарегистрированных для таких классов услуг, как строительные и ремонтные работы, услуги связи и телекоммуникаций, транспортировка, хранение товаров и организация путешествий. Ранее российская компания подала аналогичные иски еще к нескольким иностранным юрлицам, владеющим товарными знаками с элементом Go. У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и другие.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс
18:29 24.09.2026 (обновлено: 18:38 24.09.2026)
 
"Яндекс" отказался от иска к австрийской Asfinag Maut Service по брендам Go

Суд прекратил производство по иску "Яндекса" к Asfinag Maut Service по брендам Go

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску "Яндекса", требовавшего прекратить правовую охрану в России трех международных товарных знаков австрийской Asfinag Maut Service, включающих элемент Go, в связи с отказом от требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В ходе рассмотрения спора стороны достигли внесудебного урегулирования, в связи с чем общество "Яндекс" заявило отказ от требований в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Речь в иске шла о знаках GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht, зарегистрированных для таких классов услуг, как строительные и ремонтные работы, услуги связи и телекоммуникаций, транспортировка, хранение товаров и организация путешествий.
Ранее российская компания подала аналогичные иски еще к нескольким иностранным юрлицам, владеющим товарными знаками с элементом Go.
У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и другие.
 
БизнесРОССИЯЯндекс
 
 
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