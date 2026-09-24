https://1prime.ru/20260924/sudy-873632305.html
Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка 34 миллиарда рублей
Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка 34 миллиарда рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка 34 миллиарда рублей
Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка (сейчас - ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также двух других бывших контролирующих лиц "АВБ Банка"... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:02+0300
2026-09-24T12:02+0300
2026-09-24T12:02+0300
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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка (сейчас - ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также двух других бывших контролирующих лиц "АВБ Банка" (Автовазбанка), солидарно порядка 34 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме.
Девятый арбитражный апелляционный суд 21 сентября оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего в июле уточненный иск "Траста", однако сумма взыскания на тот момент не была известна.
Ответчиками в этом деле, помимо братьев Ананьевых, выступают экс-совладелец "АВБ Банка" Николай Таран и Олег Вдовин, президент "АВБ Банка" с декабря 2015 по апрель 2018 года.
Суды рассматривают спор повторно. При первом рассмотрении арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования к Ананьевым и Тарану, взыскав с них всю первоначальную сумму иска - около 113,1 миллиарда рублей, - а требования к Вдовину отклонил.
Размер исковых требований был рассчитан по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку Центробанка вместо нулевой, применяемую при санации. Решение утвердила апелляция, но арбитражный суд Московского округа в апреле прошлого года судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, на втором круге истец снизил сумму иска до размера убытков, причиненных сделками, одобренными и совершенными ответчиками. Суд первой инстанции уточненные требования полностью удовлетворил, однако собеседник агентства отказался сообщить взысканную с ответчиков сумму.
Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал автомобильный концерн "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. В декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк отошел "Трасту".
С апреля 2018 года Банк России в рамках второй санации в качестве помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов.
Поданный в апреле 2021 года иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка" за счет государства, адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения.
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финансы, россия, банки, москва, дмитрий ананьев, промсвязьбанк, псб, автоваз
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, Дмитрий Ананьев, Промсвязьбанк, ПСБ, АвтоВАЗ
Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка 34 миллиарда рублей
Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка Ананьевых 34 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Суды взыскали с бывших бенефициаров Промсвязьбанка (сейчас - ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также двух других бывших контролирующих лиц "АВБ Банка" (Автовазбанка), солидарно порядка 34 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме.
Девятый арбитражный апелляционный суд 21 сентября оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего в июле уточненный иск "Траста", однако сумма взыскания на тот момент не была известна.
Ответчиками в этом деле, помимо братьев Ананьевых, выступают экс-совладелец "АВБ Банка" Николай Таран и Олег Вдовин, президент "АВБ Банка" с декабря 2015 по апрель 2018 года.
Суды рассматривают спор повторно. При первом рассмотрении арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования к Ананьевым и Тарану, взыскав с них всю первоначальную сумму иска - около 113,1 миллиарда рублей, - а требования к Вдовину отклонил.
Размер исковых требований был рассчитан по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку Центробанка вместо нулевой, применяемую при санации. Решение утвердила апелляция, но арбитражный суд Московского округа в апреле прошлого года судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, на втором круге истец снизил сумму иска до размера убытков, причиненных сделками, одобренными и совершенными ответчиками. Суд первой инстанции уточненные требования полностью удовлетворил, однако собеседник агентства отказался сообщить взысканную с ответчиков сумму.
Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал автомобильный концерн "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. В декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк отошел "Трасту".
С апреля 2018 года Банк России в рамках второй санации в качестве помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов.
Поданный в апреле 2021 года иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка" за счет государства, адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения.