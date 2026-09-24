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Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран

Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран - 24.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран

Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T08:15+0300

2026-09-24T08:15+0300

2026-09-24T08:15+0300

банки

финансы

абхазия

азербайджан

армения

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке. "Т-Банк добавил в свое приложение возможность оплачивать мобильную связь операторов из 10 стран без комиссии", - рассказали в банке. Так, теперь можно пополнить баланс 37 крупнейших провайдеров сотовой связи из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В банке пояснили, что средства поступают на счет в течение нескольких минут, а платеж автоматически конвертируется в валюту страны оператора. "Финальную сумму пополнения можно увидеть в приложении мобильного оператора", - добавили в пресс-службе. Новая функция доступна в любой версии приложения банка.

абхазия

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банки, финансы, абхазия, азербайджан, армения