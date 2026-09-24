Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/t-bank-873620439.html
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран - 24.09.2026, ПРАЙМ
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран
Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T08:15+0300
2026-09-24T08:15+0300
банки
финансы
абхазия
азербайджан
армения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873620439.jpg?1790226910
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке. "Т-Банк добавил в свое приложение возможность оплачивать мобильную связь операторов из 10 стран без комиссии", - рассказали в банке. Так, теперь можно пополнить баланс 37 крупнейших провайдеров сотовой связи из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В банке пояснили, что средства поступают на счет в течение нескольких минут, а платеж автоматически конвертируется в валюту страны оператора. "Финальную сумму пополнения можно увидеть в приложении мобильного оператора", - добавили в пресс-службе. Новая функция доступна в любой версии приложения банка.
абхазия
азербайджан
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, абхазия, азербайджан, армения
Банки, Финансы, АБХАЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ
08:15 24.09.2026
 
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран

Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке.
"Т-Банк добавил в свое приложение возможность оплачивать мобильную связь операторов из 10 стран без комиссии", - рассказали в банке.
Так, теперь можно пополнить баланс 37 крупнейших провайдеров сотовой связи из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
В банке пояснили, что средства поступают на счет в течение нескольких минут, а платеж автоматически конвертируется в валюту страны оператора.
"Финальную сумму пополнения можно увидеть в приложении мобильного оператора", - добавили в пресс-службе.
Новая функция доступна в любой версии приложения банка.
 
БанкиФинансыАБХАЗИЯАЗЕРБАЙДЖАНАРМЕНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала