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Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран - 24.09.2026, ПРАЙМ
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран
Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T08:15+0300
2026-09-24T08:15+0300
2026-09-24T08:15+0300
банки
финансы
абхазия
азербайджан
армения
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке.
"Т-Банк добавил в свое приложение возможность оплачивать мобильную связь операторов из 10 стран без комиссии", - рассказали в банке.
Так, теперь можно пополнить баланс 37 крупнейших провайдеров сотовой связи из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
В банке пояснили, что средства поступают на счет в течение нескольких минут, а платеж автоматически конвертируется в валюту страны оператора.
"Финальную сумму пополнения можно увидеть в приложении мобильного оператора", - добавили в пресс-службе.
Новая функция доступна в любой версии приложения банка.
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банки, финансы, абхазия, азербайджан, армения
Банки, Финансы, АБХАЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран
Т-Банк запустил оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в банке.
"Т-Банк добавил в свое приложение возможность оплачивать мобильную связь операторов из 10 стран без комиссии", - рассказали в банке.
Так, теперь можно пополнить баланс 37 крупнейших провайдеров сотовой связи из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
В банке пояснили, что средства поступают на счет в течение нескольких минут, а платеж автоматически конвертируется в валюту страны оператора.
"Финальную сумму пополнения можно увидеть в приложении мобильного оператора", - добавили в пресс-службе.
Новая функция доступна в любой версии приложения банка.