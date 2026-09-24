https://1prime.ru/20260924/t-bank-873655151.html

Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК

Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК - 24.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК

Т-Банк открыт к диалогу по участию в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), ждет конкретики, сообщили РИА Новости в банке. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:24+0300

2026-09-24T17:24+0300

2026-09-24T17:30+0300

банки

финансы

россия

эльвира набиуллина

андрей костин

нспк

банк россии

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873655151.jpg?1790260244

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк открыт к диалогу по участию в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), ждет конкретики, сообщили РИА Новости в банке. "Мы открыты к диалогу, ждем конкретики и дальнейшей информации", - говорится в сообщении пресс-службы банка. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК. В сентябре ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании. Один из них - продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России. Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса. По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки". Ранее в сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, андрей костин, нспк, банк россии, втб