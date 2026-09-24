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Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК
Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК - 24.09.2026, ПРАЙМ
Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК
Т-Банк открыт к диалогу по участию в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), ждет конкретики, сообщили РИА Новости в банке. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:24+0300
2026-09-24T17:30+0300
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финансы
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эльвира набиуллина
андрей костин
нспк
банк россии
втб
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк открыт к диалогу по участию в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), ждет конкретики, сообщили РИА Новости в банке. "Мы открыты к диалогу, ждем конкретики и дальнейшей информации", - говорится в сообщении пресс-службы банка. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК. В сентябре ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании. Один из них - продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России. Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса. По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки". Ранее в сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.
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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, андрей костин, нспк, банк россии, втб
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Андрей Костин, НСПК, Банк России, ВТБ
17:24 24.09.2026 (обновлено: 17:30 24.09.2026)
 

Т-Банк заявил, что открыт к диалогу по участию в покупке доли в НСПК

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Т-Банк открыт к диалогу по участию в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), ждет конкретики, сообщили РИА Новости в банке.
"Мы открыты к диалогу, ждем конкретики и дальнейшей информации", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК.
В сентябре ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании. Один из них - продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России.
Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса.
По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК.
При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки".
Ранее в сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.
 
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаАндрей КостинНСПКБанк РоссииВТБ
 
 
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