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Техсбор на электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Техсбор на электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря
Техсбор на электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря - 24.09.2026, ПРАЙМ
Техсбор на электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря
Технологический сбор на некоторую электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря текущего года, так, базовая ставка для расчета за одну единицу для | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:53+0300
2026-09-24T19:53+0300
технологии
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минпромторг
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Технологический сбор на некоторую электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря текущего года, так, базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей, говорится в проекта приказа Минпромторга. При этом размер техсбора при наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, в случае ноутбуков составит 500 рублей, а при отсутствии - 992 рубля, для смартфонов - 250 рублей и 496 рублей соответственно. В пояснительной записке отмечается, что в рамках пилотного проекта предлагается распространить технологический сбор только на конечную радиоэлектронную продукцию, в отношении которой в настоящее время введена обязательная маркировка, с использованием минимальных размеров ставок технологического сбора. В конце ноября прошлого года в России был принят закон, который в числе прочего вводит технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны и для укрепления технологического суверенитета. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.
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технологии, бизнес, минпромторг
Технологии, Бизнес, Минпромторг
19:53 24.09.2026
 
Техсбор на электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря

Минпромторг: техсбор на электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Технологический сбор на некоторую электронную технику начнет действовать в России с 1 декабря текущего года, так, базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей, говорится в проекта приказа Минпромторга.
При этом размер техсбора при наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, в случае ноутбуков составит 500 рублей, а при отсутствии - 992 рубля, для смартфонов - 250 рублей и 496 рублей соответственно.
В пояснительной записке отмечается, что в рамках пилотного проекта предлагается распространить технологический сбор только на конечную радиоэлектронную продукцию, в отношении которой в настоящее время введена обязательная маркировка, с использованием минимальных размеров ставок технологического сбора.
В конце ноября прошлого года в России был принят закон, который в числе прочего вводит технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей.
Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны и для укрепления технологического суверенитета. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.
 
ТехнологииБизнесМинпромторг
 
 
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