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Telegram по итогам среды заблокировал 65,7 тысячи групп и каналов

Telegram по итогам среды заблокировал 65,7 тысячи групп и каналов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Telegram по итогам среды заблокировал 65,7 тысячи групп и каналов

Telegram по итогам среды заблокировал 65,7 тысячи групп и каналов, что стало новым минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T08:03+0300

2026-09-24T08:03+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам среды заблокировал 65,7 тысячи групп и каналов, что стало новым минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мессенджер заблокировал за среду 65 721 групп и каналов. Чуть больше было в минувшее воскресенье. А меньше в последний раз показатель был 16 августа - 65 517 групп и каналов. Суммарно за текущую неделю мессенджер уже заблокировал 232 006 групп и каналов, из них 587 сообществ, "связанных с терроризмом". С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 404 328, из них 178 663 сообществ, "связанных с терроризмом". Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, павел дуров, telegram, вконтакте