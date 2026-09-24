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Суд обязал Трампа восстановить доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico
Суд обязал Трампа восстановить доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico - 24.09.2026, ПРАЙМ
Суд обязал Трампа восстановить доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico
Федеральный судья в США обязал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNOW и Politico, постановив,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:33+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральный судья в США обязал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNOW и Politico, постановив, что введенный им запрет, вероятно, нарушает конституцию, передает агентство Рейтер. Трамп 18 сентября объявил о запрете CNN, MSNOW и Politico работать в Белом доме, обвинив их в распространении "фейковых новостей". В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки к конституции о свободе слова. "Федеральный судья в четверг обязал президента США Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNOW и Politico, заявив, что введенный им запрет в отношении этих трех СМИ, вероятно, противоречит конституции", - говорится в сообщении агентства. Ранее министерство юстиции США заявило, что президент Дональд Трамп вправе отказать СМИ в доступе в Белый дом по своему усмотрению, а также руководствуясь соображениями национальной безопасности, свидетельствует судебный документ, поданный американской администрацией в ответ на иск телеканалов CNN, MSNOW и онлайн-издания Politico.
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технологии, общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn, politico
Технологии, Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN, Politico
Суд обязал Трампа восстановить доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico
Судья в США обязал Трампа восстановить доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральный судья в США обязал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNOW и Politico, постановив, что введенный им запрет, вероятно, нарушает конституцию, передает агентство Рейтер.
Трамп
18 сентября объявил о запрете CNN
, MSNOW и Politico
работать в Белом доме, обвинив их в распространении "фейковых новостей". В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США
, заявив о нарушении первой поправки к конституции о свободе слова.
"Федеральный судья в четверг обязал президента США Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNOW и Politico, заявив, что введенный им запрет в отношении этих трех СМИ, вероятно, противоречит конституции", - говорится в сообщении агентства.
Ранее министерство юстиции США заявило, что президент Дональд Трамп вправе отказать СМИ в доступе в Белый дом по своему усмотрению, а также руководствуясь соображениями национальной безопасности, свидетельствует судебный документ, поданный американской администрацией в ответ на иск телеканалов CNN, MSNOW и онлайн-издания Politico.