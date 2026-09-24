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Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином - 24.09.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:39+0300
2026-09-24T14:39+0300
2026-09-24T14:39+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "Большой день с председателем Китая Си. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения, но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция", - написал он в четверг в своей соцсети Truth Social. Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Он также предлагал вместо термина "искусственный интеллект" использовать выражение "суперинтеллект".
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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, оон, ии, искусственный интеллект
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ООН, ИИ, искусственный интеллект
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином
Трамп: вопрос регулирования ИИ станет одной из центральных тем на встрече с Си Цзиньпином
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Большой день с председателем Китая Си. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения, но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция", - написал он в четверг в своей соцсети Truth Social.
Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Он также предлагал вместо термина "искусственный интеллект" использовать выражение "суперинтеллект".