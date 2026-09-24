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Трамп рассказал, что обсудит на встрече с Си Цзиньпином

Трамп рассказал, что обсудит на встрече с Си Цзиньпином - 24.09.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, что обсудит на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить на встрече с Си Цзиньпином вопросы в сфере безопасности, технологий и искусственного интеллекта. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:39+0300

2026-09-24T17:39+0300

2026-09-24T17:40+0300

технологии

мировая экономика

сша

дональд трамп

си цзиньпин

китай

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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить на встрече с Си Цзиньпином вопросы в сфере безопасности, технологий и искусственного интеллекта. "Во время этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и суперинтеллекта (так Трамп называет ИИ - ред.). Решения, которые мы принимаем в этих областях сегодня, могут способствовать миру и процветанию на десятилетия вперед", - сказал президент США, приветствуя Си Цзиньпина в Белом доме.Трамп добавил, что США и Китай работают над выстраиванием более сбалансированных отношений в сфере торговли.

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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, си цзиньпин, китай