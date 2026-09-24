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Трамп: переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп: переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично
Трамп: переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично - 24.09.2026, ПРАЙМ
Трамп: переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Белом доме прошли отлично. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T21:51+0300
2026-09-24T21:51+0300
мировая экономика
китай
си цзиньпин
сша
оон
атэс
дональд трамп
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Белом доме прошли отлично.Согласно расписанию Белого дома, переговоры начались в 18.30 мск. Сначала встреча прошла в узком кругу, а затем в боле широком формате. Прессу туда не пускали."Мы провели отличную встречу", - сказал Трамп журналистам, показывая китайскому лидеру новую вертолетную площадку Белого дома. Подробностей он не предоставил.Перед началом переговоров американский президент отмечал, что планирует обсудить с китайским коллегой вопросы в сфере безопасности, технологий искусственного интеллекта и торговлю между США и КНР.Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в четвертом саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.
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мировая экономика, китай, си цзиньпин, сша, оон, атэс, дональд трамп, вашингтон
Мировая экономика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, США, ООН, АТЭС, Дональд Трамп, ВАШИНГТОН
21:51 24.09.2026
 
Трамп: переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично

Лидеры США и КНР обсудили безопасность, ИИ и торговлю, но детали встречи не раскрываются

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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Белом доме прошли отлично.
Согласно расписанию Белого дома, переговоры начались в 18.30 мск. Сначала встреча прошла в узком кругу, а затем в боле широком формате. Прессу туда не пускали.
"Мы провели отличную встречу", - сказал Трамп журналистам, показывая китайскому лидеру новую вертолетную площадку Белого дома. Подробностей он не предоставил.
Перед началом переговоров американский президент отмечал, что планирует обсудить с китайским коллегой вопросы в сфере безопасности, технологий искусственного интеллекта и торговлю между США и КНР.
Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в четвертом саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.
 
Мировая экономикаКИТАЙСи ЦзиньпинСШАООНАТЭСДональд ТрампВАШИНГТОН
 
 
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