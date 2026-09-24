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Силуанов рассказал, сколько денег направят на развитие техлидерства

Силуанов рассказал, сколько денег направят на развитие техлидерства - 24.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, сколько денег направят на развитие техлидерства

Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает финансирование национальных проектов по достижению технологического лидерства и развитию... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:33+0300

россия

финансы

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает финансирование национальных проектов по достижению технологического лидерства и развитию инфраструктуры в размере 6,4 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Всего на реализацию нацпроектов технологического лидерства и развития инфраструктуры в предстоящие три года будет направлено 6,4 триллиона рублей, что обеспечит вместе с частными инвестициями источник экономического роста страны", - сказал Силуанов на заседании правительства в четверг. Финансирование национального проекта по обеспечению технологического лидерства в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено в объеме порядка 2 триллионов рублей, сообщил глава Минфина. "Продолжится приоритетное выделение средств на нацпроект "Станки" - 135 миллиардов рублей на три года, или выше на 27% уровня текущей трехлетки 2026-2028 годов", - сказал он. Необходимое финансирование также получит сфера беспилотных авиационных систем. Необходимые ассигнования предусмотрены и на проекты формирования комфортной городской среды, модернизацию коммунальной инфраструктуры, ликвидацию аварийного жилищного фонда, развитие опорной сети аэродромов. "На все эти направления предусмотрены необходимые ресурсы", - подчеркнул Силуанов. Правительство России на заседании в четверг рассмотрело проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина ранее в четверг, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, антон силуанов, минфин