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Для переделки формата ВЭФ нет оснований, заявил Трутнев

Для переделки формата ВЭФ нет оснований, заявил Трутнев - 24.09.2026, ПРАЙМ

Для переделки формата ВЭФ нет оснований, заявил Трутнев

Оснований переделывать формат Восточного экономического форума (ВЭФ) нет, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:31+0300

2026-09-24T10:31+0300

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магаданская область

владивосток

юрий трутнев

вэф

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Оснований переделывать формат Восточного экономического форума (ВЭФ) нет, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в поселке Талая Магаданской области Трутнев провел заседание совета Дальневосточного федерального округа, на котором обсудили итоги ВЭФ. "Что касается формата (ВЭФ - ред.), вы знаете, мне кажется, что лучшее - враг хорошего. Мы будем улучшать форум, мы точно не будем останавливаться на достигнутом, но вот каких-то таких революций, вот давайте все переделаем, я не вижу для этого оснований", - сказал он журналистам. Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

магаданская область

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россия, магаданская область, владивосток, юрий трутнев, вэф