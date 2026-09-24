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ЦБ ожидает улучшения достаточности капитала кредитных организаций
ЦБ ожидает улучшения достаточности капитала кредитных организаций - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ ожидает улучшения достаточности капитала кредитных организаций
Банк России видит перспективы улучшения показателя достаточности капитала у кредитных организаций страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:56+0300
2026-09-24T11:56+0300
2026-09-24T12:30+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России видит перспективы улучшения показателя достаточности капитала у кредитных организаций страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина "Мы видим перспективы улучшения", - сказала она на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ перспективы ухудшения достаточности капитала у российских банков. По ее словам, в необходимых случаях именно "подушка" капитала дает возможность банкам оперативно реагировать на сложности.
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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
ЦБ ожидает улучшения достаточности капитала кредитных организаций
Набиуллина: ЦБ видит перспективы улучшения показателя достаточности капитала у банков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России видит перспективы улучшения показателя достаточности капитала у кредитных организаций страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
"Мы видим перспективы улучшения", - сказала она на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ перспективы ухудшения достаточности капитала у российских банков.
По ее словам, в необходимых случаях именно "подушка" капитала дает возможность банкам оперативно реагировать на сложности.