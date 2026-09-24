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ЦБ планирует перейти к официальному доходу при оценке кредитоспособности
ЦБ планирует перейти к официальному доходу при оценке кредитоспособности - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ планирует перейти к официальному доходу при оценке кредитоспособности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России планирует переход с середины 2027 года к официальному доходу как основному критерию оценки кредитоспособности... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:02+0300
2026-09-24T12:02+0300
2026-09-24T12:02+0300
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России планирует переход с середины 2027 года к официальному доходу как основному критерию оценки кредитоспособности заемщика, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нововведение, которое многие банки воспринимают как ужесточение, – это переход с середины года к использованию официального дохода при оценке кредитоспособности. Мы готовимся к этому, время есть для того, чтобы подготовиться", – сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
"Но плюс будет от того, что это будут единообразные подходы и будет учет не серых, а более стабильных источников доходов при оценке кредитоспособности", - подчеркнула глава регулятора.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
ЦБ планирует перейти к официальному доходу при оценке кредитоспособности
Набиуллина: ЦБ планирует перейти с середины 2027 года к официальному доходу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России планирует переход с середины 2027 года к официальному доходу как основному критерию оценки кредитоспособности заемщика, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нововведение, которое многие банки воспринимают как ужесточение, – это переход с середины года к использованию официального дохода при оценке кредитоспособности. Мы готовимся к этому, время есть для того, чтобы подготовиться", – сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
"Но плюс будет от того, что это будут единообразные подходы и будет учет не серых, а более стабильных источников доходов при оценке кредитоспособности", - подчеркнула глава регулятора.