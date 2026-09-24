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ЦБ планирует перейти к официальному доходу при оценке кредитоспособности

ЦБ планирует перейти к официальному доходу при оценке кредитоспособности - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ планирует перейти к официальному доходу при оценке кредитоспособности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России планирует переход с середины 2027 года к официальному доходу как основному критерию оценки кредитоспособности... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:02+0300

2026-09-24T12:02+0300

2026-09-24T12:02+0300

финансы

банки

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Банк России планирует переход с середины 2027 года к официальному доходу как основному критерию оценки кредитоспособности заемщика, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Нововведение, которое многие банки воспринимают как ужесточение, – это переход с середины года к использованию официального дохода при оценке кредитоспособности. Мы готовимся к этому, время есть для того, чтобы подготовиться", – сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме. "Но плюс будет от того, что это будут единообразные подходы и будет учет не серых, а более стабильных источников доходов при оценке кредитоспособности", - подчеркнула глава регулятора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, банк россии