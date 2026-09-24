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ЦБ не гонится за тем, чтобы в цифровых кошельках было много денег

ЦБ не гонится за тем, чтобы в цифровых кошельках было много денег - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ не гонится за тем, чтобы в цифровых кошельках было много денег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России не гонится за тем, чтобы в цифровых электронных кошельках было много денег, поскольку рассматривает их как... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:05+0300

2026-09-24T12:05+0300

2026-09-24T12:05+0300

финансы

технологии

банки

эльвира набиуллина

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России не гонится за тем, чтобы в цифровых электронных кошельках было много денег, поскольку рассматривает их как инструмент для расчетов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы не гонимся за тем, чтобы было какое-то большое количество денег на электронных кошельках, это расчетные деньги", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ в среду, граждане за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, банки, эльвира набиуллина, банк россии