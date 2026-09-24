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ЦБ не гонится за тем, чтобы в цифровых кошельках было много денег
ЦБ не гонится за тем, чтобы в цифровых кошельках было много денег - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ не гонится за тем, чтобы в цифровых кошельках было много денег
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России не гонится за тем, чтобы в цифровых электронных кошельках было много денег, поскольку рассматривает их как... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:05+0300
2026-09-24T12:05+0300
2026-09-24T12:05+0300
финансы
технологии
банки
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России не гонится за тем, чтобы в цифровых электронных кошельках было много денег, поскольку рассматривает их как инструмент для расчетов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы не гонимся за тем, чтобы было какое-то большое количество денег на электронных кошельках, это расчетные деньги", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ в среду, граждане за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.
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финансы, технологии, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Технологии, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
ЦБ не гонится за тем, чтобы в цифровых кошельках было много денег
Набиуллина: ЦБ не гонится за тем, чтобы в электронных кошельках было много денег
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Банк России не гонится за тем, чтобы в цифровых электронных кошельках было много денег, поскольку рассматривает их как инструмент для расчетов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы не гонимся за тем, чтобы было какое-то большое количество денег на электронных кошельках, это расчетные деньги", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ в среду, граждане за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.