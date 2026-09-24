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В ЦБ рассказали о надбавках по достаточности капитала банков - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали о надбавках по достаточности капитала банков
В ЦБ рассказали о надбавках по достаточности капитала банков - 24.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о надбавках по достаточности капитала банков
Банк России не планирует сдвигать сроки восстановления надбавок по нормативам достаточности капитала банков, у них достаточно времени на подготовку, заявила... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:22+0300
2026-09-24T14:29+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Банк России не планирует сдвигать сроки восстановления надбавок по нормативам достаточности капитала банков, у них достаточно времени на подготовку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы просчитываем график восстановления надбавок ..., комплексно смотрим на все факторы с тем, чтобы у банков была возможность обеспечивать сбалансированный рост кредитов где-то около 10% в год", — сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме. По словам председателя, это не будет "никаким препятствием для роста кредитования, сроки сдвигать не нужно". Нормативы достаточности капитала Банка России — это обязательные требования для кредитных организаций, которые обеспечивают их финансовую устойчивость и защиту средств вкладчиков. Российские банки с 2020 года должны были соблюдать надбавку в размере 2,5% на поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков была дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. Так, банки с универсальной лицензией должны были поддерживать надбавку в размере 2,5%, а системно значимые игроки — 3,5%. Однако мегарегулятор обнулил эти надбавки на весь 2023 год, установил пятилетний график их постепенного восстановления. Самый большой шаг увеличения надбавки — в 1,25 процентного пункта — будет приходиться на 2028 год. "Наше регулирование заставляет иметь достаточно капитала. Мы в 2022 году дали серьезные послабления банкам и по надбавкам капитала", — напомнила Набиуллина. По ее словам, сейчас, когда говорят об ужесточении, это подмена понятия. "Это не ужесточение, это возврат к тому, что было с точки зрения надбавок к капиталу", — отметила председатель ЦБ. По ее словам, Банк России постоянно обновляет график восстановления надбавок. "Всем банкам известно и можно заранее готовиться и свои активы реструктурировать, если в этом есть необходимость", — добавила Набиуллина. "И еще раз: восстановление надбавок к капиталу необходимо, чтобы восстановить подушку безопасности, для того, чтобы в любой момент быть готовым к любым кризисным ситуациям", — подчеркнула она. При этом ЦБ при внедрении регулирования не ставит цель повлиять на денежно-кредитную политику, уточнила Набиуллина . "У нас инструмент, который повлияет на денежно-кредитные условия, — это ключевая ставка. Это основной инструмент, с помощью которого мы действуем. Нормативы, регулирование наше применяем для того, чтобы обеспечить стабильность банковской системы", — сказала она.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
14:22 24.09.2026 (обновлено: 14:29 24.09.2026)
 
В ЦБ рассказали о надбавках по достаточности капитала банков

ЦБ не планирует сдвигать сроки восстановления надбавок по достаточности капитала банков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Банк России не планирует сдвигать сроки восстановления надбавок по нормативам достаточности капитала банков, у них достаточно времени на подготовку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы просчитываем график восстановления надбавок ..., комплексно смотрим на все факторы с тем, чтобы у банков была возможность обеспечивать сбалансированный рост кредитов где-то около 10% в год", — сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
По словам председателя, это не будет "никаким препятствием для роста кредитования, сроки сдвигать не нужно".
Нормативы достаточности капитала Банка России — это обязательные требования для кредитных организаций, которые обеспечивают их финансовую устойчивость и защиту средств вкладчиков.
Российские банки с 2020 года должны были соблюдать надбавку в размере 2,5% на поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков была дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. Так, банки с универсальной лицензией должны были поддерживать надбавку в размере 2,5%, а системно значимые игроки — 3,5%.
Однако мегарегулятор обнулил эти надбавки на весь 2023 год, установил пятилетний график их постепенного восстановления. Самый большой шаг увеличения надбавки — в 1,25 процентного пункта — будет приходиться на 2028 год.
"Наше регулирование заставляет иметь достаточно капитала. Мы в 2022 году дали серьезные послабления банкам и по надбавкам капитала", — напомнила Набиуллина. По ее словам, сейчас, когда говорят об ужесточении, это подмена понятия. "Это не ужесточение, это возврат к тому, что было с точки зрения надбавок к капиталу", — отметила председатель ЦБ.
По ее словам, Банк России постоянно обновляет график восстановления надбавок. "Всем банкам известно и можно заранее готовиться и свои активы реструктурировать, если в этом есть необходимость", — добавила Набиуллина.
"И еще раз: восстановление надбавок к капиталу необходимо, чтобы восстановить подушку безопасности, для того, чтобы в любой момент быть готовым к любым кризисным ситуациям", — подчеркнула она.
При этом ЦБ при внедрении регулирования не ставит цель повлиять на денежно-кредитную политику, уточнила Набиуллина . "У нас инструмент, который повлияет на денежно-кредитные условия, — это ключевая ставка. Это основной инструмент, с помощью которого мы действуем. Нормативы, регулирование наше применяем для того, чтобы обеспечить стабильность банковской системы", — сказала она.
 
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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