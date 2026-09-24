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Банк России заявил о большом интересе к цифровому рублю
Банк России заявил о большом интересе к цифровому рублю - 24.09.2026, ПРАЙМ
Банк России заявил о большом интересе к цифровому рублю
Пользователи цифрового рубля проявляют к нему больше интереса, чем ЦБ ожидал на старте, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:20+0300
2026-09-24T15:20+0300
2026-09-24T15:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Пользователи цифрового рубля проявляют к нему больше интереса, чем ЦБ ожидал на старте, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на XXIII Международном банковском форуме. "Радует, что пользователи, я имею в виду и наших граждан, и представителей бизнеса… проявляют даже больший интерес, чем мы, честно говоря, ожидали на старте", – сказала она о цифровом рубле. Цифровой рубль – это новая форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, Россельхозбанке, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России заявил о большом интересе к цифровому рублю
Бакина: пользователи цифрового рубля проявляют к нему больше интереса, чем ожидал ЦБ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Пользователи цифрового рубля проявляют к нему больше интереса, чем ЦБ ожидал на старте, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на XXIII Международном банковском форуме.
"Радует, что пользователи, я имею в виду и наших граждан, и представителей бизнеса… проявляют даже больший интерес, чем мы, честно говоря, ожидали на старте", – сказала она о цифровом рубле.
Цифровой рубль – это новая форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости Бакина.
Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, Россельхозбанке, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.
Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.