https://1prime.ru/20260924/tsb-873644353.html

Банк России заявил о большом интересе к цифровому рублю

Банк России заявил о большом интересе к цифровому рублю - 24.09.2026, ПРАЙМ

Банк России заявил о большом интересе к цифровому рублю

Пользователи цифрового рубля проявляют к нему больше интереса, чем ЦБ ожидал на старте, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:20+0300

2026-09-24T15:20+0300

2026-09-24T15:20+0300

финансы

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873644353.jpg?1790252411

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Пользователи цифрового рубля проявляют к нему больше интереса, чем ЦБ ожидал на старте, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на XXIII Международном банковском форуме. "Радует, что пользователи, я имею в виду и наших граждан, и представителей бизнеса… проявляют даже больший интерес, чем мы, честно говоря, ожидали на старте", – сказала она о цифровом рубле. Цифровой рубль – это новая форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, Россельхозбанке, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии