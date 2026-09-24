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ЦБ: разброс по инфляции в регионах сокращается при снижении инфляции
ЦБ: разброс по инфляции в регионах сокращается при снижении инфляции - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ: разброс по инфляции в регионах сокращается при снижении инфляции
Разброс по инфляции в регионах в России сокращается при снижении инфляции, Банк России влияет на нее ключевой ставкой, говорится в сообщении регулятора в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:05+0300
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россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Разброс по инфляции в регионах в России сокращается при снижении инфляции, Банк России влияет на нее ключевой ставкой, говорится в сообщении регулятора в национальном мессенджере "Макс".
"Ключевая ставка влияет в целом на инфляцию по стране, а не на цены конкретных товаров и услуг в отдельных регионах. Отличия в инфляции по регионам были и будут всегда, но при снижении инфляции разброс между ними тоже будет сокращаться", — говорится в сообщении.
Регулятор напомнил, что анализирует региональные тенденции и учитывает их при принятии решений по ключевой ставке. Так, например, в Крыму текущая инфляция под 15%, а в Москве — ниже 4%, следует из данных Росстата.
Отмечается, что разовые всплески цен на отдельные товары или услуги и в целом по стране, и в отдельных регионах случаются и могут приводить к временному ускорению инфляции. Их причины находятся на стороне предложения товаров и услуг и, как правило, связаны с какими-то форс-мажорами. С ними справляются органы власти, порой "разруливая проблемы в ручном режиме".
"Задача ЦБ в таких ситуациях — сбалансировать динамику спроса и предложения, чтобы отдельные скачки цен не превратились в высокую инфляцию в целом по стране", — указал регулятор.
В ЦБ добавили, что если гипотетически представить, что Банк России сейчас вдруг резко снизил ключевую ставку — товаров от этого не прибавится, зато произойдет рывок спроса и взлетят цены абсолютно на все.
Тогда никто не захочет хранить сбережения во вкладах по низким ставкам при высокой инфляции: все будут стараться быстрее превращать деньги в ценные товары.
"Поэтому Банк России делает то, что должен делать в текущей ситуации для снижения инфляции", — объяснил регулятор, указав, что при последовательной политике инфляция в следующем году снизится до 4% и останется на этом уровне в дальнейшем.
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РОССИЯ, Банки, КРЫМ, МОСКВА, Банк России, Росстат
ЦБ: разброс по инфляции в регионах сокращается при снижении инфляции
ЦБ: разброс по инфляции в регионах в России сокращается при снижении инфляции
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Разброс по инфляции в регионах в России сокращается при снижении инфляции, Банк России влияет на нее ключевой ставкой, говорится в сообщении регулятора в национальном мессенджере "Макс".
"Ключевая ставка влияет в целом на инфляцию по стране, а не на цены конкретных товаров и услуг в отдельных регионах. Отличия в инфляции по регионам были и будут всегда, но при снижении инфляции разброс между ними тоже будет сокращаться", — говорится в сообщении.
Регулятор напомнил, что анализирует региональные тенденции и учитывает их при принятии решений по ключевой ставке. Так, например, в Крыму текущая инфляция под 15%, а в Москве — ниже 4%, следует из данных Росстата.
Отмечается, что разовые всплески цен на отдельные товары или услуги и в целом по стране, и в отдельных регионах случаются и могут приводить к временному ускорению инфляции. Их причины находятся на стороне предложения товаров и услуг и, как правило, связаны с какими-то форс-мажорами. С ними справляются органы власти, порой "разруливая проблемы в ручном режиме".
"Задача ЦБ в таких ситуациях — сбалансировать динамику спроса и предложения, чтобы отдельные скачки цен не превратились в высокую инфляцию в целом по стране", — указал регулятор.
В ЦБ добавили, что если гипотетически представить, что Банк России сейчас вдруг резко снизил ключевую ставку — товаров от этого не прибавится, зато произойдет рывок спроса и взлетят цены абсолютно на все.
Тогда никто не захочет хранить сбережения во вкладах по низким ставкам при высокой инфляции: все будут стараться быстрее превращать деньги в ценные товары.
"Поэтому Банк России делает то, что должен делать в текущей ситуации для снижения инфляции", — объяснил регулятор, указав, что при последовательной политике инфляция в следующем году снизится до 4% и останется на этом уровне в дальнейшем.