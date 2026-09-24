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ЦБ объяснил, как идет к цели по инфляции в 4% в 2027 году

ЦБ объяснил, как идет к цели по инфляции в 4% в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ объяснил, как идет к цели по инфляции в 4% в 2027 году

Банк России анализирует причины роста цен в стране, в первую очередь — разовые они или устойчивые, могут ли повлиять на инфляцию в дальнейшем, а затем строит... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:42+0300

2026-09-24T16:42+0300

2026-09-24T16:44+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Банк России анализирует причины роста цен в стране, в первую очередь — разовые они или устойчивые, могут ли повлиять на инфляцию в дальнейшем, а затем строит прогноз по инфляции на три года вперед — это помогает вовремя принять меры и взять инфляцию под контроль, сообщил регулятор в канале на платформе "Макс". "Как только Росстат посчитал инфляцию, мы анализируем причины роста цен. В первую очередь нам важно понять, разовые они или устойчивые, могут ли повлиять на инфляцию в дальнейшем и как сильно", — говорится в сообщении. Потом с помощью сложных экономических моделей и всей известной информации ЦБ строит прогноз инфляции на три года вперед. Это нужно для того, чтобы вовремя принять меры и взять инфляцию под контроль, указал регулятор. Годовая инфляция, по данным Росстата на 21 сентября, составила 6,26%. Банк России по итогам сентябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке отметил, что диапазон оценок устойчивой инфляции — без волатильных товаров — повышен до 5–6% с 4–5% в пересчете на год. На это повлиял в том числе рост цен на моторное топливо. Центробанк поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня — 4%. Такая политика называется таргетированием инфляции. Достичь этого уровня ЦБ планирует в 2027 году. "Очень часто люди смотрят на инфляцию через фильтр тех товаров и услуг, которые покупают изо дня в день. И действительно, бензин на заправках, некоторые товары, в производстве которых много значит топливо, в последнее время заметно подорожали. И тарифы ЖКХ будут проиндексированы с октября", — отметил регулятор. Но инфляция — это не только про товары повседневного спроса, бензин и услуги ЖКХ, напомнили в ЦБ. В ней учитываются цены на автомобили и компьютеры, перелеты и путевки в санатории и еще на сотни самых разных товаров и услуг. Росстат ежемесячно фиксирует цены на более чем 550 товаров и услуг и считает, на сколько они изменились за месяц и за последние 12 месяцев, добавил регулятор. "Росстат считает инфляцию по факту — что случилось, то случилось, бороться с прошлым бесполезно. Зато повлиять на будущую инфляцию мы можем и занимаемся этим постоянно", — подчеркнули в Банке России. "Когда мы говорим, что инфляция в этом году будет 6–7%, а в следующем вернется к 4%, мы уже учли и произошедший всплеск цен на бензин, и предстоящую индексацию тарифов ЖКХ, и многое другое в экономике на три года вперед. И самое главное — мы предусмотрели тот размер ключевой ставки, который нужен для возвращения низкой инфляции", — заявил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, росстат, банк россии