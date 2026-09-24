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ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре
ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре
Банк России планирует получить оценку стоимости пакета акций Национальной системы платежных карт (НСПК) в октябре, сообщила директор департамента национальной... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:54+0300
2026-09-24T16:59+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
нспк
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует получить оценку стоимости пакета акций Национальной системы платежных карт (НСПК) в октябре, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. "Оценку мы планируем в самое ближайшее время получить, вот уже в октябре", – сказала она на XXIII Международном банковском форуме об оценке стоимости пакета акций НСПК. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что уже в следующем месяце Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК. В сентябре прошлого года ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании. Один из них – продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России. Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса. По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки".
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40
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4.7
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финансы, банки, эльвира набиуллина, нспк, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, НСПК, Банк России
16:54 24.09.2026 (обновлено: 16:59 24.09.2026)
 
ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре

Бакина: Банк России планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует получить оценку стоимости пакета акций Национальной системы платежных карт (НСПК) в октябре, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Оценку мы планируем в самое ближайшее время получить, вот уже в октябре", – сказала она на XXIII Международном банковском форуме об оценке стоимости пакета акций НСПК.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что уже в следующем месяце Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК.
В сентябре прошлого года ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании. Один из них – продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России.
Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса.
По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК.
При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки".
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаНСПКБанк России
 
 
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