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ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре

ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ планирует получить оценку стоимости пакета акций НСПК в октябре

Банк России планирует получить оценку стоимости пакета акций Национальной системы платежных карт (НСПК) в октябре, сообщила директор департамента национальной... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:54+0300

2026-09-24T16:54+0300

2026-09-24T16:59+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

нспк

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует получить оценку стоимости пакета акций Национальной системы платежных карт (НСПК) в октябре, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. "Оценку мы планируем в самое ближайшее время получить, вот уже в октябре", – сказала она на XXIII Международном банковском форуме об оценке стоимости пакета акций НСПК. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что уже в следующем месяце Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК. В сентябре прошлого года ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании. Один из них – продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России. Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса. По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, эльвира набиуллина, нспк, банк россии