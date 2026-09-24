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ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов
ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов
ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2026... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:12+0300
2026-09-24T17:12+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2026 года еще на 6 месяцев, следует из сообщения регулятора. Ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих были введены в России 1 апреля 2022 года. "Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2026 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих", - говорится в сообщении регулятора. В соответствии с указом президента Российской Федерации упомянутые ограничения не распространяются на возврат за рубеж иностранными инвесторами (иностранными лицами, действующими в их интересах), которые вкладываются в российский финансовый рынок, средств, учитываемых на счетах типа "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, также пояснил ЦБ. Решение принято для поддержания финансовой стабильности, резюмировал регулятор.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
17:12 24.09.2026
 
ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов

ЦБ запретил до апреля вывод средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2026 года еще на 6 месяцев, следует из сообщения регулятора.
Ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих были введены в России 1 апреля 2022 года.
"Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2026 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих", - говорится в сообщении регулятора.
В соответствии с указом президента Российской Федерации упомянутые ограничения не распространяются на возврат за рубеж иностранными инвесторами (иностранными лицами, действующими в их интересах), которые вкладываются в российский финансовый рынок, средств, учитываемых на счетах типа "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, также пояснил ЦБ.
Решение принято для поддержания финансовой стабильности, резюмировал регулятор.
 
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