https://1prime.ru/20260924/tsb-873654215.html

ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов

ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ продлил запрет на вывод средств недружественных нерезидентов

ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2026... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:12+0300

2026-09-24T17:12+0300

2026-09-24T17:12+0300

финансы

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873654215.jpg?1790259150

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2026 года еще на 6 месяцев, следует из сообщения регулятора. Ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих были введены в России 1 апреля 2022 года. "Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2026 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих", - говорится в сообщении регулятора. В соответствии с указом президента Российской Федерации упомянутые ограничения не распространяются на возврат за рубеж иностранными инвесторами (иностранными лицами, действующими в их интересах), которые вкладываются в российский финансовый рынок, средств, учитываемых на счетах типа "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, также пояснил ЦБ. Решение принято для поддержания финансовой стабильности, резюмировал регулятор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии