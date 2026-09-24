https://1prime.ru/20260924/tsena-873661146.html

Биржевая цена на рис достигла максимума с июня 2024 года

Биржевая цена на рис достигла максимума с июня 2024 года - 24.09.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на рис достигла максимума с июня 2024 года

Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в четверг вечером растет на 1%, следует из данных торгов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:47+0300

2026-09-24T18:47+0300

2026-09-24T18:53+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873661146.jpg?1790265235

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в четверг вечером растет на 1%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.24 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 16,475 доллара за центнер. Минутами ранее показатель достигал 16,59 доллара, что является максимальным уровнем с 13 июня 2024 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок