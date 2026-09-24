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Биржевая цена на рис достигла максимума с июня 2024 года
Биржевая цена на рис достигла максимума с июня 2024 года - 24.09.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на рис достигла максимума с июня 2024 года
Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в четверг вечером растет на 1%, следует из данных торгов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:47+0300
2026-09-24T18:47+0300
2026-09-24T18:53+0300
рынок
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в четверг вечером растет на 1%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.24 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 16,475 доллара за центнер. Минутами ранее показатель достигал 16,59 доллара, что является максимальным уровнем с 13 июня 2024 года.
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рынок
Биржевая цена на рис достигла максимума с июня 2024 года
Биржевая цена необработанного риса на Чикагской бирже выросла на 1%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в четверг вечером растет на 1%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.24 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 16,475 доллара за центнер.
Минутами ранее показатель достигал 16,59 доллара, что является максимальным уровнем с 13 июня 2024 года.