https://1prime.ru/20260924/tsena-873666944.html

Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года

Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года - 24.09.2026, ПРАЙМ

Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года

Цена бензина в Чехии поднялась до уровня лета 2022 года, почти достигнув исторического максимума, один литр самого популярного в стране бензина Natural 95 в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T23:49+0300

2026-09-24T23:49+0300

2026-09-24T23:49+0300

чехия

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873666944.jpg?1790282954

ПРАГА, 24 сен – ПРАЙМ. Цена бензина в Чехии поднялась до уровня лета 2022 года, почти достигнув исторического максимума, один литр самого популярного в стране бензина Natural 95 в среднем стоит 45,9 кроны (около 2,1 доллара), один литр дизтоплива – в среднем 49,5 крон (около 2,3 доллара), сообщило в четверг Чешское ТВ. "Средняя цена бензина Natural 95 на автозаправках Чехии составляет 45,9 кроны, дизельного топлива – 49,5 кроны. Столь высокая цена бензина была зафиксирована в последний раз летом 2022 года и близка к историческому максимуму. Данные получены от компании CCS, которая регистрирует цены топлива на автозаправочных станциях республики с 2005 года", - говорится в сообщении. По мнению местных аналитиков, рост цен на автотопливо продолжится в ближайшие недели. Главное влияние на них оказывает конфликт на Ближнем Востоке. В связи с данной ситуацией правительство Чехии решило возобновить с 1 октября регулирование цен на топливо, которое использовало как главную меру в борьбе с высокими ценами в апреле-августе этого года. Как и тогда, министерство финансов будет ежедневно устанавливать максимальные цены, которые будут определяться на основе средней цены на фондовой бирже, а также регулируемой маржи трейдеров в размере 2,5 крон (около 0,1 доллара) за литр топлива. Одновременно государство снизит акцизный налог на дизельное топливо, в то время как цена на бензин останется без изменений. Кроме того, государство начнет применять чрезвычайный налог к нефтеперерабатывающим заводам, облагая налогом их маржу, возросшую по сравнению с прошлым годом.

чехия

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, ближний восток