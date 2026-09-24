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Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года
Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года - 24.09.2026, ПРАЙМ
Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года
Цена бензина в Чехии поднялась до уровня лета 2022 года, почти достигнув исторического максимума, один литр самого популярного в стране бензина Natural 95 в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T23:49+0300
2026-09-24T23:49+0300
чехия
ближний восток
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ПРАГА, 24 сен – ПРАЙМ. Цена бензина в Чехии поднялась до уровня лета 2022 года, почти достигнув исторического максимума, один литр самого популярного в стране бензина Natural 95 в среднем стоит 45,9 кроны (около 2,1 доллара), один литр дизтоплива – в среднем 49,5 крон (около 2,3 доллара), сообщило в четверг Чешское ТВ. "Средняя цена бензина Natural 95 на автозаправках Чехии составляет 45,9 кроны, дизельного топлива – 49,5 кроны. Столь высокая цена бензина была зафиксирована в последний раз летом 2022 года и близка к историческому максимуму. Данные получены от компании CCS, которая регистрирует цены топлива на автозаправочных станциях республики с 2005 года", - говорится в сообщении. По мнению местных аналитиков, рост цен на автотопливо продолжится в ближайшие недели. Главное влияние на них оказывает конфликт на Ближнем Востоке. В связи с данной ситуацией правительство Чехии решило возобновить с 1 октября регулирование цен на топливо, которое использовало как главную меру в борьбе с высокими ценами в апреле-августе этого года. Как и тогда, министерство финансов будет ежедневно устанавливать максимальные цены, которые будут определяться на основе средней цены на фондовой бирже, а также регулируемой маржи трейдеров в размере 2,5 крон (около 0,1 доллара) за литр топлива. Одновременно государство снизит акцизный налог на дизельное топливо, в то время как цена на бензин останется без изменений. Кроме того, государство начнет применять чрезвычайный налог к нефтеперерабатывающим заводам, облагая налогом их маржу, возросшую по сравнению с прошлым годом.
чехия
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чехия, ближний восток
ЧЕХИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
23:49 24.09.2026
 
Цена бензина в Чехии достигла уровня лета 2022 года

Цена бензина в Чехии достигла исторического максимума

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ПРАГА, 24 сен – ПРАЙМ. Цена бензина в Чехии поднялась до уровня лета 2022 года, почти достигнув исторического максимума, один литр самого популярного в стране бензина Natural 95 в среднем стоит 45,9 кроны (около 2,1 доллара), один литр дизтоплива – в среднем 49,5 крон (около 2,3 доллара), сообщило в четверг Чешское ТВ.
"Средняя цена бензина Natural 95 на автозаправках Чехии составляет 45,9 кроны, дизельного топлива – 49,5 кроны. Столь высокая цена бензина была зафиксирована в последний раз летом 2022 года и близка к историческому максимуму. Данные получены от компании CCS, которая регистрирует цены топлива на автозаправочных станциях республики с 2005 года", - говорится в сообщении.
По мнению местных аналитиков, рост цен на автотопливо продолжится в ближайшие недели. Главное влияние на них оказывает конфликт на Ближнем Востоке.
В связи с данной ситуацией правительство Чехии решило возобновить с 1 октября регулирование цен на топливо, которое использовало как главную меру в борьбе с высокими ценами в апреле-августе этого года.
Как и тогда, министерство финансов будет ежедневно устанавливать максимальные цены, которые будут определяться на основе средней цены на фондовой бирже, а также регулируемой маржи трейдеров в размере 2,5 крон (около 0,1 доллара) за литр топлива.
Одновременно государство снизит акцизный налог на дизельное топливо, в то время как цена на бензин останется без изменений. Кроме того, государство начнет применять чрезвычайный налог к нефтеперерабатывающим заводам, облагая налогом их маржу, возросшую по сравнению с прошлым годом.
 
ЧЕХИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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