https://1prime.ru/20260924/tsentrobank-873653266.html

Первое снижение тарифов для банков в НСПК может произойти к концу года

Первое снижение тарифов для банков в НСПК может произойти к концу года - 24.09.2026, ПРАЙМ

Первое снижение тарифов для банков в НСПК может произойти к концу года

Первое снижение тарифов для кредитных организаций в Национальной системе платежных карт (НСПК) может произойти к концу текущего года, сообщила журналистам... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:55+0300

2026-09-24T16:55+0300

2026-09-24T16:55+0300

банки

финансы

эльвира набиуллина

андрей костин

нспк

банк россии

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873653266.jpg?1790258156

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Первое снижение тарифов для кредитных организаций в Национальной системе платежных карт (НСПК) может произойти к концу текущего года, сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Оценку мы планируем получить в самое ближайшее время, уже в октябре… а снижать в несколько этапов. Я думаю, что первое снижение с высокой долей вероятности уже до конца года может произойти", - сказала она в кулуарах XXIII Международного банковского форума, комментируя снижение тарифов для банков в НСПК. Бакина также подчеркнула, что для регулятора важно, чтобы компания оставалась рентабельной. "Чтобы ее заработки помогали ей оставаться прибыльной, чтобы денег хватало, в том числе, и на развитие, поэтому сейчас оцениваем, как могли бы снижаться эти тарифы", - пояснила она. По ее словам, НСПК будет снижать тарифы поэтапно. "Не сразу на несколько процентов, а в два, может быть, и в три шага", - уточнила Бакина. Ранее на этом же форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России будет поэтапно снижать тарифы для кредитных организаций НСПК, и этот фактор будет учитываться в оценке стоимости НСПК при продаже ее доли. В сентябре прошлого года ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта реализации компании. Один из них - продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России. Преимущество этого варианта Набиуллина объясняла тем, что миноритарные участники будут представителями тех секторов, которые будут заинтересованы в развитии сервиса. По словам председателя, Банк России собирается проводить рыночную оценку НСПК для того, чтобы потенциальные участники понимали, сколько может стоить пакет этих акций и как они смогут принять участие в таком возможном инвестировании в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки". Тем временем ранее на форуме глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, эльвира набиуллина, андрей костин, нспк, банк россии, втб