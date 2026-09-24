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Центробанк определил порядок допуска на крипторынок цифровых депозитариев
Центробанк определил порядок допуска на крипторынок цифровых депозитариев - 24.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк определил порядок допуска на крипторынок цифровых депозитариев
ЦБ РФ определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:09+0300
2026-09-24T19:09+0300
2026-09-24T19:09+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты вступают в силу с 5 октября, следует из сообщения регулятора. "Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников, а также операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права (ОИС). Все они должны входить в соответствующие реестры. Нормативные акты (ЦБ РФ - ред.) зарегистрированы Минюстом России и вступают в силу с 5 октября 2026 года", - говорится в сообщении. Соответствующее положение ЦБ устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам цифровых депозитариев, криптообменников и ОИС, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска, и порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры. Документ также содержит особенности упрощенного допуска на крипторынок уже действующих игроков, которые будут подавать документы на соискание статуса цифрового депозитария и криптообменника, поясняет ЦБ. Соответствующее указание регулятора регламентирует, как Банк России будет вести реестры, обновлять данные и публиковать реестровые сведения на своем сайте.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Центробанк определил порядок допуска на крипторынок цифровых депозитариев
ЦБ определил порядок допуска на рынок криптовалют криптовалют цифровых депозитариев
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты вступают в силу с 5 октября, следует из сообщения регулятора.
"Банк России
определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников, а также операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права (ОИС). Все они должны входить в соответствующие реестры. Нормативные акты (ЦБ РФ - ред.) зарегистрированы Минюстом России и вступают в силу с 5 октября 2026 года", - говорится в сообщении.
Соответствующее положение ЦБ устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам цифровых депозитариев, криптообменников и ОИС, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска, и порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры.
Документ также содержит особенности упрощенного допуска на крипторынок уже действующих игроков, которые будут подавать документы на соискание статуса цифрового депозитария и криптообменника, поясняет ЦБ.
Соответствующее указание регулятора регламентирует, как Банк России будет вести реестры, обновлять данные и публиковать реестровые сведения на своем сайте.